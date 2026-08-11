Экс-главу продуправления Минобороны обвинили в хищении на 700 млн рублей

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 53 0

Всего по делу проходят шесть человек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Бывшего руководителя продовольственного управления Минобороны полковника Таразевича обвинили в хищении средств при поставках мясных консервов.

Размер ущерба в рамках уголовного дела составляет 700 миллионов рублей, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Всего по делу проходят шесть человек. Помимо Таразевича, фигурантами стали гендиректор «Нармяспромма» Алексей Баранов, коммерческий директор Дмитрий Вислобоков, гендиректор ООО «МПК Селятино» Артем Барышков, технолог Зинаида Грищук и предприниматель Дмитрий Мизгир.

Также из материалов дела следует, что Артем Барышков и Зинаида Грищук объявлены в федеральный розыск.

Другие подробности расследования в опубликованных материалах не приводятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии задержали бизнесмена Дмитрия Мизгира, которого следствие считает одним из ключевых фигурантов дела о поставках некачественной тушенки для нужд Минобороны РФ.

После передачи российской стороне Мизгира доставили в Россию, где он начал давать показания. При этом бизнесмен не признал свою вину. По версии следствия, он обеспечивал взаимодействие между бывшим начальником продовольственного управления Минобороны Виктором Таразевичем и производителями мясных консервов.

Следователи также считают, что Мизгир мог участвовать в передаче денежных средств и предупреждать участников схемы о возможном уголовном преследовании. Ущерб по делу оценивается в 700 млн рублей, среди других фигурантов — гендиректор мясокомбината «Селятино» Артем Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук.

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