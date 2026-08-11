«Очень жаль»: Загитова ответила на сообщения о долге перед налоговой

Фигуристка Алина Загитова заявила об отсутствии долга перед ФНС

У олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой нет задолженности перед Федеральной налоговой службой. Об этом она сообщила в своем блоге. Фигуристка также пригрозила судебным разбирательством из-за распространения недостоверной информации.

Ранее новостной Telegram-канал сообщил, что у фигуристки якобы есть долг перед налоговой в размере 89 тысяч рублей.

«Никакой задолженности перед налоговой у меня нет. Все свои обязательства я исполняю добросовестно и своевременно», — написала спортсменка.

Фигуристка также раскритиковала СМИ, которые, по ее словам, публикуют непроверенные данные ради громких заголовков. Она отметила, что перед публикацией подобной информации журналисты должны были проверить сведения и обратиться за комментарием.

«Очень жаль, что вместо элементарной проверки фактов и запроса комментария отдельные „медиа“ выбирают распространять недостоверные сведения. Это выглядит крайне непрофессионально», — высказалась она.

Загитова потребовала удалить сообщения о задолженности и выпустить опровержение. В противном случае она намерена защищать свою репутацию в судебном порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алина Загитова ответила итальянскому фигуристу Ивану Ригини, который усомнился в ее опыте и тренерских навыках. Четырехкратный чемпион Италии по фигурному катанию раскритиковал возможность спортсменки заниматься подготовкой других фигуристов.

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