«Очень жаль»: Загитова ответила на сообщения о долге перед налоговой

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 51 0

Фигуристка заявила, что не имеет задолженности и готова обратиться в суд из-за публикаций.

Загитова ответила на слухи о долге перед ФНС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Фигуристка Алина Загитова заявила об отсутствии долга перед ФНС

У олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой нет задолженности перед Федеральной налоговой службой. Об этом она сообщила в своем блоге. Фигуристка также пригрозила судебным разбирательством из-за распространения недостоверной информации.

Ранее новостной Telegram-канал сообщил, что у фигуристки якобы есть долг перед налоговой в размере 89 тысяч рублей.

«Никакой задолженности перед налоговой у меня нет. Все свои обязательства я исполняю добросовестно и своевременно», — написала спортсменка.

Фигуристка также раскритиковала СМИ, которые, по ее словам, публикуют непроверенные данные ради громких заголовков. Она отметила, что перед публикацией подобной информации журналисты должны были проверить сведения и обратиться за комментарием.

«Очень жаль, что вместо элементарной проверки фактов и запроса комментария отдельные „медиа“ выбирают распространять недостоверные сведения. Это выглядит крайне непрофессионально», — высказалась она.

Загитова потребовала удалить сообщения о задолженности и выпустить опровержение. В противном случае она намерена защищать свою репутацию в судебном порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алина Загитова ответила итальянскому фигуристу Ивану Ригини, который усомнился в ее опыте и тренерских навыках. Четырехкратный чемпион Италии по фигурному катанию раскритиковал возможность спортсменки заниматься подготовкой других фигуристов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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