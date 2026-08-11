Трамп заявил о передаче Украине оружия, купленного Европой у США

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 49 0

Страны союза сами решают, как использовать приобретенное американское вооружение.

Трамп рассказал об оружии США для Украины

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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Европейские страны могут передавать Украине оружие, которое они покупают у Вашингтона. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в интервью телеведущему Уэйну Эллину Руту.

По словам американского лидера, США продают Евросоюзу боеприпасы и военную технику, после чего страны Европы самостоятельно решают, как использовать полученное вооружение.

«Мы продаем боеприпасы, мы продаем истребители Евросоюзу, и они делают, что хотят — например, передают Украине», — высказался Трамп.

Он также отметил, что европейские государства оплачивают поставки вооружений в полном объеме. При этом президент США не уточнил, идет ли речь о новых поставках техники или о вооружении, которое уже находится на вооружении европейских стран.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские государства начали сокращать объемы поставок отдельных видов вооружения Киеву.

В частности, внимание привлекли поставки американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее Трамп также говорил о возможной передаче Украине лицензии на производство комплексов Patriot, однако позже допустил, что может пересмотреть это решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский призвал европейские страны и США увеличить поставки ракет для комплексов Patriot. Глава киевского режима заявил о недостатке военной помощи со стороны западных партнеров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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