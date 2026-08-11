Гештальт закрыт: Вероника Степанова вышла замуж за бывшего супруга спустя 30 лет

Психолог и блогер Вероника Степанова вышла замуж за бывшего супруга через 30 ле

Популярный блогер Вероника Степанова, известная смелыми и дерзкими психологическими разборами знаменитостей, снова стала невестой в 47 лет. Она поделилась с поклонниками радостной новостью в своем Telegram-канале.

Примечательно, что она вышла замуж за Николая Степанова — мужчины, с которым уже была в браке 30 лет назад. Свадебную церемонию влюбленные устроили на яхте, в качестве гостей пригласили только родных, включая двух общих дочерей — Александру и Серафиму.

«Вчера я вышла замуж за 51-летнего мужчину, разведенного, с двумя детьми. Могла ли я когда-нибудь подумать, что такое произойдет? Ни я, ни этот мужчина даже представить себе не могли, что он женится на 47-летней разведенной женщине с двумя детьми», — пошутила Степанова.

История отношений Вероники и Николая началась, когда они были еще подростками. В 17 лет девушка забеременела, пара поженилась, и на свет появилась старшая дочь Александра. Но вскоре после рождения ребенка брак распался. Около двух лет бывшие супруги жили отдельно, но затем воссоединились, вот только от повторного похода в ЗАГС воздержались.

Семья живет в Мексике, где и состоялось долгожданное бракосочетание. Как призналась сама Вероника, это было не просто бракосочетание, а исполнение ее давней мечты.

«У меня не было полноценной свадьбы в белом платье — до вчерашнего дня. Я даже шутила: „Мама, если вдруг я умру, похорони меня в свадебном платье, потому что у меня его никогда не было“. Это был мой маленький незакрытый гештальт», — поделилась блогер.

В планах Вероники Степановой — еще одно мероприятие. Она хочет отметить событие еще более масштабно — организовать второе торжество в одном из старинных отелей Мексики. Тем временем в России продолжает участвовать в разбирательствах с известными персонами.

На психолога подала в суд журналистка Надежда Стрелец, к ней планировала присоединиться Светлана Бондарчук. Этим летом блогер уже проиграла суд косметологу Амине Пирмановой по иску о защите чести и достоинства. Судя по настроению блогера, шум вокруг ее имени ее нисколько не тревожит. В данный момент она сосредоточена на семье и долгожданной свадьбе.

Ранее 5-tv.ru публиковал список знаменитостей, давших любви второй шанс. Одна из звездных пар поставила настоящий рекорд по разводам и воссоединениям: они расторгали брак 14 раз, а регистрировали — 15.

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