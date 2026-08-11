«С удовольствием»: Прохор Шаляпин готов стать донором спермы вместо Дурова*

Прохор Шаляпин готов стать донором спермы вместо Павла Дурова*

Шоумен Прохор Шаляпин заявил о готовности помочь с вопросом рождаемости и стать донором биоматериала вместо основателя Telegram Павла Дурова*. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.RU.

Отвечая на вопрос о возможном участии в подобной инициативе, артист отметил, что согласился бы на это без сомнений, если бы получил соответствующее предложение.

«С удовольствием», — заявил Шаляпин, добавив, что ранее считал, будто уже вышел из подходящего для донорства возраста.

По словам исполнителя, он слышал, что мужчины обычно рассматриваются в качестве доноров до 35 лет, поскольку после этого якобы может снижаться качество биоматериала. При этом Шаляпин отметил, что современные технологии позволяют проводить процедуры и в более старшем возрасте.

Артист уточнил, что при экстракорпоральном оплодотворении возрастные ограничения отличаются, а в некоторых случаях возможность проведения процедуры сохраняется значительно дольше. При этом он подчеркнул, что не исключает участия и готов рассмотреть такое обращение.

Ранее Павел Дуров рассказывал, что благодаря донорству спермы у него появились более 100 биологических детей, которые живут в разных странах мира. Одна из клиник предлагала женщинам возможность бесплатно пройти ЭКО с использованием его биоматериала, при этом расходы на процедуру должен был покрывать сам основатель Telegram.

Позже информация об этой инициативе исчезла с сайта медицинского учреждения после того, как Дурова внесли в перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. При этом юристы отмечали, что ранее сданный биоматериал не может быть автоматически приравнен к подобному статусу.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.