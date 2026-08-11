Сооснователь «Эха Петербурга» умер после жестокого избиения в Видном

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 81 0

Сергей Недоводин несколько недель боролся за жизнь после нападения, произошедшего во дворе дома.

Сооснователь «Эха Петербурга» умер после жестокого избиения

Фото: Telegram/Сергей Недоводин

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Сооснователь радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин скончался после нападения в подмосковном Видном. Последние месяцы мужчина находился в тяжелом состоянии и был погружен в медикаментозную кому. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в ночь на 23 июня. По предварительным данным, во дворе дома двое мужчин шумели, после чего Недоводин вышел к ним и сделал замечание. После этого между ними возник конфликт, который закончился избиением мужчины.

Свидетелем произошедшего стала гражданская супруга Сергея Анна. По ее словам, один из участников конфликта ранее проживал в том же доме, однако после случившегося покинул квартиру.

После нападения Недоводина госпитализировали. Как сообщали в его окружении, первоначально мужчина оставался в сознании, однако позже у него диагностировали отек мозга. Его сначала доставили в больницу в Видном, а затем перевели в московский НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Один из подозреваемых был задержан. После смерти потерпевшего может быть рассмотрен вопрос об изменении квалификации дела.

Сергей Недоводин ранее был совладельцем радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге и владельцем «Эха Петербурга». В последний период жизни он руководил фондом «Живое будущее».

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