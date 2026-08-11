Не игрушка на перемене: как выбрать смартфон для первоклассника

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

Главное в первом телефоне ребенка — надежная связь, простой контроль и заряд на весь день.

Как выбрать смартфон для первоклассника какой купить цена

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При выборе смартфона для первоклассника стоит обращать внимание на удобство

Покупка первого смартфона перед школой легко превращается в спор о камерах, памяти и играх. Но первокласснику важнее другое: быстро позвонить родителям, не остаться без связи после уроков и не разбить дорогой гаджет в первые недели. Поэтому вопрос, как выбрать смартфон для первоклассника, лучше начинать не с бренда, а с того, зачем устройство понадобится ребенку.

Если школьника всегда встречают взрослые, ему может хватить простого телефона или часов с возможностью звонка. Смартфон полезнее, когда ребенок самостоятельно добирается до школы, остается на продленке или ездит на кружки.

При этом на уроках пользоваться мобильной связью нельзя, кроме экстренных случаев — это закреплено в законе «Об образовании в Российской Федерации». Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Не гонитесь за дорогой моделью

Первокласснику не нужен флагман только потому, что он быстрее или лучше снимает. Телефон ребенок может уронить, забыть в классе или оставить в раздевалке, поэтому разумнее выбрать надежную модель, потеря которой не станет семейной катастрофой. Важнее, чтобы смартфон уверенно звонил, поддерживал нужные приложения и работал без постоянных зависаний.

Слишком большой корпус тоже неудобен. Перед покупкой дайте ребенку подержать смартфон, попробовать разблокировать его, набрать номер и написать сообщение. Устройство должно помещаться в руке, а основные действия — выполняться без помощи взрослых. Чехол и защитное стекло лучше купить сразу.

Батарея важнее камеры

В школе смартфон нужен прежде всего для связи, поэтому автономность — один из главных критериев. Телефон должен «доживать» до возвращения ребенка домой после звонков, сообщений и навигации. Чем реже первокласснику придется искать розетку, тем проще.

Камера, мощный процессор и большой объем памяти для первого школьного смартфона вторичны. Если родители решают, как выбрать смартфон для первоклассника, полезнее смотреть на стабильность работы, громкость звонка, качество связи, удобный интерфейс и возможность быстро набрать близкого человека.

Настройте смартфон до школы

Перед тем как отдать телефон ребенку, стоит сохранить необходимые контакты, включить блокировку экрана и настроить родительский контроль. Он поможет ограничить покупки, установку приложений и доступ к нежелательному контенту. Ребенку также нужно объяснить, что нельзя сообщать посторонним пароли, адрес и данные семьи или переходить по неизвестным ссылкам.

Важно заранее договориться, когда смартфоном можно пользоваться. Роспотребнадзор рекомендует родителям устанавливать вместе с детьми правила экранного времени и откладывать устройства примерно за час до сна. Для детей шести-восьми лет также действуют санитарные ограничения по продолжительности работы с электронными средствами обучения.

Игры лучше оставить на потом

Игры и видео не делают смартфон плохим, но для первоклассника они могут быстро стать важнее звонков. Ребенок только привыкает к новому режиму, урокам и домашним заданиям, поэтому уведомления и развлечения лучше ограничить с самого начала.

Школа может устанавливать внутренний порядок хранения телефонов во время занятий. Поэтому перед 1 сентября полезно узнать, где ребенок должен оставлять устройство и когда сможет связаться с родителями. Смартфон на уроке не должен становиться источником конфликтов с учителем.

Как выбрать смартфон без лишних трат

Оптимальный первый смартфон — недорогой, прочный, достаточно компактный и с хорошей батареей. Проверьте качество связи, громкость динамика, удобство меню, наличие родительского контроля и возможность быстро найти нужный контакт. Несколько камер и высокая игровая производительность первокласснику обычно не нужны.

Выбирать смартфон лучше вместе с ребенком, но окончательные критерии должны задавать взрослые. Первокласснику можно позволить выбрать цвет или чехол среди подходящих моделей. Так телефон будет нравиться школьнику, но останется тем, чем и должен быть в первом классе, — удобным средством связи, а не главным развлечением дня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.37
-0.24 95.18
-0.11
Полное солнечное затмение 12 августа: что оно изменит в жизни знаков зоди...

Последние новости

21:25
Егор Корнев выиграл золото чемпионата Европы на дистанции 50 метров баттерфляем
21:13
Лесной секрет долголетия: как грибы продлевают жизнь
21:04
В Москве водитель грузовика сбил пиар-директора «Москвички» и скрылся
20:52
Трамп поблагодарил Путина за освобождение американца Гилмана
20:45
Рассасывать по инструкции: как выбрать таблетки от боли в горле
20:30
Дробовик Курта Кобейна уничтожили спустя почти 30 лет после его смерти

Сейчас читают

Первые кадры с места ДТП: кто был за рулем разбившейся в Екатеринбурге Lamborghini
Вдребезги! Lamborghini врезался в здание в Екатеринбурге
Чтобы не тянул плечи: как выбрать рюкзак для первоклассника
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео