Не игрушка на перемене: как выбрать смартфон для первоклассника

При выборе смартфона для первоклассника стоит обращать внимание на удобство

Покупка первого смартфона перед школой легко превращается в спор о камерах, памяти и играх. Но первокласснику важнее другое: быстро позвонить родителям, не остаться без связи после уроков и не разбить дорогой гаджет в первые недели. Поэтому вопрос, как выбрать смартфон для первоклассника, лучше начинать не с бренда, а с того, зачем устройство понадобится ребенку.

Если школьника всегда встречают взрослые, ему может хватить простого телефона или часов с возможностью звонка. Смартфон полезнее, когда ребенок самостоятельно добирается до школы, остается на продленке или ездит на кружки.

При этом на уроках пользоваться мобильной связью нельзя, кроме экстренных случаев — это закреплено в законе «Об образовании в Российской Федерации». Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Не гонитесь за дорогой моделью

Первокласснику не нужен флагман только потому, что он быстрее или лучше снимает. Телефон ребенок может уронить, забыть в классе или оставить в раздевалке, поэтому разумнее выбрать надежную модель, потеря которой не станет семейной катастрофой. Важнее, чтобы смартфон уверенно звонил, поддерживал нужные приложения и работал без постоянных зависаний.

Слишком большой корпус тоже неудобен. Перед покупкой дайте ребенку подержать смартфон, попробовать разблокировать его, набрать номер и написать сообщение. Устройство должно помещаться в руке, а основные действия — выполняться без помощи взрослых. Чехол и защитное стекло лучше купить сразу.

Батарея важнее камеры

В школе смартфон нужен прежде всего для связи, поэтому автономность — один из главных критериев. Телефон должен «доживать» до возвращения ребенка домой после звонков, сообщений и навигации. Чем реже первокласснику придется искать розетку, тем проще.

Камера, мощный процессор и большой объем памяти для первого школьного смартфона вторичны. Если родители решают, как выбрать смартфон для первоклассника, полезнее смотреть на стабильность работы, громкость звонка, качество связи, удобный интерфейс и возможность быстро набрать близкого человека.

Настройте смартфон до школы

Перед тем как отдать телефон ребенку, стоит сохранить необходимые контакты, включить блокировку экрана и настроить родительский контроль. Он поможет ограничить покупки, установку приложений и доступ к нежелательному контенту. Ребенку также нужно объяснить, что нельзя сообщать посторонним пароли, адрес и данные семьи или переходить по неизвестным ссылкам.

Важно заранее договориться, когда смартфоном можно пользоваться. Роспотребнадзор рекомендует родителям устанавливать вместе с детьми правила экранного времени и откладывать устройства примерно за час до сна. Для детей шести-восьми лет также действуют санитарные ограничения по продолжительности работы с электронными средствами обучения.

Игры лучше оставить на потом

Игры и видео не делают смартфон плохим, но для первоклассника они могут быстро стать важнее звонков. Ребенок только привыкает к новому режиму, урокам и домашним заданиям, поэтому уведомления и развлечения лучше ограничить с самого начала.

Школа может устанавливать внутренний порядок хранения телефонов во время занятий. Поэтому перед 1 сентября полезно узнать, где ребенок должен оставлять устройство и когда сможет связаться с родителями. Смартфон на уроке не должен становиться источником конфликтов с учителем.

Как выбрать смартфон без лишних трат

Оптимальный первый смартфон — недорогой, прочный, достаточно компактный и с хорошей батареей. Проверьте качество связи, громкость динамика, удобство меню, наличие родительского контроля и возможность быстро найти нужный контакт. Несколько камер и высокая игровая производительность первокласснику обычно не нужны.

Выбирать смартфон лучше вместе с ребенком, но окончательные критерии должны задавать взрослые. Первокласснику можно позволить выбрать цвет или чехол среди подходящих моделей. Так телефон будет нравиться школьнику, но останется тем, чем и должен быть в первом классе, — удобным средством связи, а не главным развлечением дня.

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