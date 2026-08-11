«Я не считаю себя легендой»: Бузова рассказала, почему ей неловко из-за славы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 109 0

Певица прокомментировала звание, которое ей присудили поклонники и представители индустрии.

Фото, видео: legion-media/Дмитрий Коробейников/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова не считает себя легендой и ей неловко из-за славы

Певица Ольга Бузова призналась, что ей неловко, когда ее называют легендой шоу-бизнеса и переживают из-за проблем со здоровьем.

«Я себя легендой не называю. Я не считаю себя легендой», — рассказала артистка в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Она отметила, что понимает: для кого-то ее творчество и многолетняя карьера действительно имеют большое значение, но сама певица предпочитает говорить не о статусах, а о пройденном пути.

Артистка подчеркнула, что находится в публичном поле уже 22 года и за это время зрители видели разные этапы ее жизни — профессиональные успехи, ошибки, перемены и личные переживания.

По словам Бузовой, она продолжает работать в разных направлениях: на телевидении, сцене, в музыке и театре, поэтому ее присутствие в индустрии уже стало частью ее большого творческого пути.

Отдельно певица рассказала о реакции поклонников на ее травму ноги. Бузова призналась, что ей становится неловко, когда люди сильно переживают за нее и постоянно интересуются состоянием здоровья. Она отметила, что действительно проходила лечение и восстановление после травмы, однако ей сложно привыкнуть к такому вниманию.

«Мне стыдно, когда меня спрашивают про мою ногу», — призналась артистка.

По ее словам, она понимает интерес поклонников, поскольку сама рассказывала о случившемся, но ей тяжело видеть, насколько искренне люди переживают за нее.

Бузова также поделилась историей о том, как ее творчество помогло человеку в тяжелый момент. По словам певицы, во время одного из концертов к ее маме подошла женщина и рассказала, что ее сын хотел свести счеты с жизнью, но передумал благодаря песням и творчеству артистки. Эта история, как отметила Бузова, показала ей, что музыка может иметь большое значение для людей.

Ранее Ольга Бузова получила очередную почетную награду — на этот раз от журнала Voice, который назвал ее легендой российского шоу-бизнеса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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