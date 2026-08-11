Вдребезги! Lamborghini врезался в здание в Екатеринбурге
Спорткар получил серьезные повреждения после столкновения со стеной здания.
Фото: Telegram/Регион- 66 | Екатеринбург/ekb_region
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Lamborghini врезался в здание в Екатеринбурге
Автомобиль Lamborghini фиолетового цвета врезался в здание в Екатеринбурге. Об этом 11 августа сообщают местные СМИ и паблики в социальных сетях.
На опубликованных кадрах видно, что передняя часть автомобиля оказалась внутри здания. Рядом с машиной лежат поврежденные электросамокаты и обломки спорткара.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Информация о возможных пострадавших, а также обстоятельства аварии уточняются.
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