Вдребезги! Lamborghini врезался в здание в Екатеринбурге

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 1 251 0

Спорткар получил серьезные повреждения после столкновения со стеной здания.

Кто был за рулем разбившейся в Екатеринбурге Lamborghini

Фото: Telegram/Регион- 66 | Екатеринбург/ekb_region

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Lamborghini врезался в здание в Екатеринбурге

Автомобиль Lamborghini фиолетового цвета врезался в здание в Екатеринбурге. Об этом 11 августа сообщают местные СМИ и паблики в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что передняя часть автомобиля оказалась внутри здания. Рядом с машиной лежат поврежденные электросамокаты и обломки спорткара.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Информация о возможных пострадавших, а также обстоятельства аварии уточняются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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