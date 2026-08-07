Одной из причин большого количества разводов в РФ является отсутствие уважения

Одна из главных причин разводов в России — отсутствие готовности партнеров работать над отношениями и уважать друг друга. Об этом сообщила председатель Санкт-Петербургского отделения Союза женщин России, ректор Санкт-Петербургского социально-экономического института Елена Калинина корреспонденту 5-tv.ru на федеральном женском форуме.

Калинина отметила, что семейная жизнь требует усилий от обоих супругов. Однако многие люди выбирают более простой путь и отказываются от совместного решения проблем.

«Жить вместе — это большой труд. Это должны понимать и мужчины, и женщины. Этому тоже нужно учиться. <…> Любой труд требует выдержки и желания трудиться. Развестись проще, чем жить вместе», — рассказала она.

По словам эксперта, отношения в семье, как и в любой другой сфере, строятся на способности договариваться и искать компромиссы.

«Совместная жизнь — это политика компромиссов. Женщины больше склонны к компромиссам, кстати, чем мужчины», — отметила Калинина.

При этом она подчеркнула, что экономическая самостоятельность дает женщинам возможность не оставаться в отношениях, где они сталкиваются с жестокостью или неуважением.

«Получив экономическую самостоятельность, женщины не хотят быть в зависимости от террора иногда, жесткого поведения, неуважительного отношения», — заявила ректор.

Калинина также обратила внимание на проблему домашнего насилия. Эксперт привела статистику: примерно 15 тысяч женщин убивают в семьях ежегодно. При этом, около 28 тысяч женщин и детей подвергаются домашнему насилию.

«Не все женщины готовы терпеть насилие, не все готовы терпеть неуважительные отношения, хамство, пренебрежение», — сказала она.

По мнению эксперта, современное общество сформировало у женщин понимание собственной ценности, однако мужчинам необходимо уделять больше внимания развитию ответственности.

«Чувство достоинства общество воспитало в женщинах. А вот ответственность у мужчин воспитана не всегда», — заключила Елена Калинина.

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