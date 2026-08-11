«Вся надежда на Сулеймана»: скандал Волочковой в аэропорту получил неожиданную развязку

Анастасия Волочкова собиралась в очередной отпуск на Мальдивы — место, которое сама балерина давно называет своей «второй дачей». Но поездка, которой она ждала и к которой тщательно готовилась, началась совсем не так, как планировалось. Вечером 10 августа в московском аэропорту Волочкову вместе с ее директором не пустили на рейс.

Сама артистка утверждает, что задержалась у выхода на посадку всего на одну-две минуты и объявления о ее завершении якобы не было. В авиакомпании придерживаются иной версии: там заявили, что Волочкова и ее спутник появились у гейта уже после того, как посадка была закрыта.

В результате балерине пришлось покупать новые билеты, а ее багаж, который уже успели выгрузить из самолета, еще некоторое время пришлось разыскивать в аэропорту. Дополнительные расходы, по словам Волочковой, составили около 300 тысяч рублей. Однако больше всего артистку возмутило не это: она сочла произошедшее несправедливостью и даже предположила, что случившееся могло быть заранее спланированной провокацией.

Эксклюзивно с 5-tv.ru королева шпагатов поделилась всеми подробностями произошедшего.

«На одну или две минуты задержались»

Для балерины этот отпуск на Мальдивах должен был стать 29-м по счету. Сама артистка называет острова не иначе как своей «второй дачей» и навещает их с завидной регулярностью.

«Наступил этот момент — улетаю на Мальдивы. Еду туда уже в 29-й раз — это моя мальдивская дача. Мальдивские воды ждут меня!» — пафосно вещала Волочкова накануне вылета, хвастаясь обновками одежды бирюзового цвета, идеально сочетающимися с волнами Индийского океана.

Чемодан с купальниками был сдан, настроение — приподнятое, до начала творческого сезона 3 сентября оставалась еще пара недель. Казалось, ничто не предвещало беды. Но судьба, как водится, решила иначе.

По версии Волочковой, она и ее директор прибыли в аэропорт заблаговременно — примерно за полчаса до отправления. Однако, как это часто бывает с публичными персонами, вокруг балерины моментально собрались поклонники. Артистка, как она сама признается, никому не отказывает в фото и внимании.

«Все со мной фотографировались, я никому не отказываю. Я за уголочек села, чтобы подождать, пока все зайдут в самолет», — делилась с 5-tv.ru Анастасия.

А дальше начинается самое интересное. Когда Волочкова с директором подошли к стойке, сотрудники аэропорта сообщили им, что посадка на рейс уже завершена.

«Мы подходим к стойке, и нас не пускают на рейс, говорят, что вы на одну или две минуты задержались. Можете представить?» — в гневе вопрошала балерина.

Артистка настаивает: никаких объявлений об окончании посадки она не слышала.

«Никто ничего не сказал. Я не требую к себе особого внимания, чтобы объявляли „Анастасия Волочкова! Пройдите на посадку“. Просто заканчивается посадка, хорошо. Но тут другая ситуация», — объясняла она.

«Я вам 30 концертов дала за три месяца»

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что Волочкова, по ее собственному утверждению, выкупила специальные места в салоне — с дополнительным пространством для ног. А они, как известно, у балерины непростые: «нуждаются в отдыхе» после напряженных гастролей.

«Люди, я вам 30 концертов дала за три месяца, понимаете», — с неподдельной обидой сказала балерина.

Впрочем, авиакомпания осталась непреклонна: правила есть правила, и даже заслуженные артисты России не могут опаздывать на посадку. Балерине предложили приобрести новые билеты на ближайший рейс. Стоимость этого незапланированного приобретения, как указывает Анастасия, составила около 300 тысяч рублей.

Потерянный чемодан и грязные вещи

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но на этом приключения бывшей примы Большого театра не закончились. После того как балерину сняли с рейса, выяснилось, что ее красивый розовый чемодан с нарядами уже успели найти в багажном отсеке и выгрузить из самолета. Однако найти его в недрах аэропорта оказалось той еще задачкой.

«Мы сейчас в аэропорту, я не могу дождаться своего чемодана. Нас не пустили на рейс, за две минуты вроде нашли в самолете чемодан именно Анастасии Волочковой, а мы не можем сейчас здесь найти, по аэропорту блуждаем», — пожаловалась артистка корреспонденту 5-tv.ru.

В итоге багаж все-таки вернули. Однако директор звезды, который должен был составить ей компанию в отпуске, с горечью констатировал: на чемодане появилась грязь.

«Это специально спланированная акция»

www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Вся эта несправедливость, по мнению балерины, не могла произойти просто так. Волочкова выдвинула версию, что происшествие было организовано намеренно.

«Это просто очень несправедливо. Я так устала, я летела отдохнуть. Такое ощущение, что это специально спланированная акция», — заявила она.

А затем, обращаясь уже напрямую к обидчикам в своих соцсетях, не сдерживая эмоций, добавила: «По отношению ко мне поступили по-скотски! Это какая-то провокация! Я все равно буду на Мальдивах. Я заслужила этот отдых».

Как вспоминает KP.RU, это не первый случай, когда Волочкова привлекает внимание СМИ прямо из аэропорта. В 2022 году, возвращаясь с тех же Мальдив, она уже устроила скандал из-за медицинской маски, которую ей настоятельно рекомендовали надеть.

«Нам девять часов лететь, мы купили пол-литра джина, угостили рядышком людей сидящих. И сами выпили. А что здесь такого?» — философски рассуждала она тогда.

Видимо, с тех пор подход к авиаперелетам у артистки не изменился.

«Вся надежда на Сулеймана»

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Пока Волочкова пыталась отыскать свой чемодан, пользователи сети строили собственные версии произошедшего. И многие из них оказались далеки от теории «специально спланированной акции».

Одни иронизировали над страстью балерины к экзотическим курортам.

«Вся надежда на Сулеймана (бывший мужчина Волочковой. — Прим. ред.). Может, самолет пришлет».

Другие предлагали считать случившееся развлечением для пассажиров: «Незапланированный бесплатный концерт в Шереметьево».

Особенно активно обсуждалось возможное состояние балерины в момент инцидента.

«В любом аэропорту есть закон — посадку закрывают за 30 минут до вылета!!! Строго!!! Опоздал — полетишь следующим рейсом. Пить меньше надо»;

«Мне кажется, ее не пустили в самолет, потому что она пьяненькая и чтобы в самолете, в полете, концерты не устраивала…», — писал в сети.

Особенно ярко высказалась звездный адвокат Маргарита Гаврилова.

«Опоздала на рейс. Посадка закончилась, пока Настя накидывалась в вип-зале! Эх, Настя, Настя! Говорила я тебе, остановись. Лечись, в конце концов! Ничего постыдного здесь нет!» — ссылается на ее обращение KP.RU.

Официальный ответ авиакомпании

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Авиаперевозчик, фигурирующий в скандальном видео Волочковой, представил свою версию случившегося. Как выяснилось, у балерины и сотрудников аэропорта кардинально разные взгляды на хронологию событий.

Согласно официальному заявлению компании, борт, следовавший по маршруту Москва — Мале, отправился в рейс строго по графику. В самолете находились 385 человек, из которых более 60 — дети. Все они без проблем прошли на посадку, которая, к слову, завершилась ровно в 22:15. Однако спустя три минуты, когда все системы уже были запущены и механизм отправления остановить было нельзя, на гейте появились Анастасия и ее директор.

В перевозчике подчеркнули: балерина и ее спутник изначально не находились возле выхода на посадку. Камеры наблюдения засекли их только в 22:16, причем двигались они не из зала ожидания, а из зоны ресторанов, которая расположена довольно далеко от нужного терминала. Время было указано на посадочных талонах и продублировано на информационных табло. Кроме того, о завершении процедуры неоднократно объявляли по громкой связи. Опаздывающих персонально приглашали отдельно, но они не откликнулись.

«Опускаться до этого дна не считаю нужным»

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Несмотря на всю остроту конфликта и потерю времени, нервов и денег, Волочкова не планирует доводить дело до суда. И хотя сумма переплаты за новые билеты составила около 300 тысяч рублей, балерина считает, что судебные тяжбы — удел слабых.

«Опускаться до этого дна я просто не считаю нужным с высоты своего статуса великой, выдающейся русской балерины. Которые не могут дать официальный ответ. Почему не объявили о посадке? Почему так быстро сняли чемодан, успели за две минуты? Почему не возвращают деньги за билеты? И почему хотели аннулировать обратные билеты?» — возмущалась артистка в беседе с 5-tv.ru.

При этом она признается, что отпуск все-таки состоится— но с потерянным днем, испорченными нервами и дополнительными расходами. Тем не менее, балерина намерена наслаждаться отдыхом на Мальдивах, несмотря на все преграды.

«Ну, в силе, да, минус один день, плюс нервы и потеря денег. Понимаете? И ночью в аэропорту. Мне и так этих дней там мало», — поделилась она.