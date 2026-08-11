«Были мертвы»: в Германии провалили учения на железной дороге

Германия вынуждена бороться не только с энергетическим кризисом, но и транспортным. Последние учения на железных дорогах вскрыли сразу несколько проблем: начиная с сбоя в системе оповещения и заканчивая неумелой работой аварийных бригад. И подобные коллапсы у немцев уже вошли в привычку. До чего Берлин докатил железнодорожное сообщение в стране — разобрался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин

Еще таких задержек и опозданий от Deutsche Bahn никто не ожидал. Репетировали железнодорожную катастрофу, а вскрыли провал всей системы оповещения. Помощь пришла слишком поздно, когда поезд в тоннеле по сценарию уже догорал вместе с сотнями пассажиров внутри.

В голове не укладывается, но диспетчерская служба передавала сигнал бедствия — внимание — по допотопному факсу! Вместо положенных 20 минут спасатели добирались более двух часов, а потом еще не смогли открыть двери вагона штатным ключом. Власти Тюрингии, где проходили учения, вне себя от ярости. Их нервная система проверку не прошла.

«Честно говоря, я ужасно зол. Случилась фундаментальная ошибка, и ее нужно срочно устранить», — сказал глава МВД Тюрингии Георг Майер.

Тревога учебная, провал — нет. Немецкие СМИ приводят убийственную цитату пожарного эксперта: «Будь это по-настоящему, пассажиры бы уже давно были мертвы».

«Это демонстрирует катастрофическое состояние Deutsche Bahn и железных дорог Германии в целом. План спасения полностью провалился. Если бы это были не учения, а реальная чрезвычайная ситуация, многие люди получили бы ожоги или лишились жизни», — сказал член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Что же для обычных пользователей Deutsche Bahn, то для них каждый день — вот такие учения. Точнее, мучения. Бесконечные ремонты, отмены поездов, сорванные пересадки, забитые тамбуры. Место, которого снова нет. В июле вовремя пришли только 52% дальних поездов.

23 июня встала вся страна. При плановой замене всего одного сетевого коммутатора Германские железные дороги умудрились устроить глобальный программный сбой.

На немецком перроне технологическое отставание неминуемо превращается в отставание на табло. У поездов дальнего следования и городских электричек оно измеряется уже даже минутами, а иногда часами. У всей германской системы — десятилетиями.

Лично министр транспорта как раз в эти дни, совершая поездку по Германии, на себе ощутил все «прелести» путешествия по железной дороге.

«В Германии слишком долго существовала культура, когда в залах заседаний мало что достигалось, многие важные технологические тенденции были упущены, железнодорожные менеджеры также не справлялись со своими обязанностями и при этом получали огромные премии», — сказал федеральный управляющий делами Левой партии Янис Элинг.

Использование столь устаревших устройств вроде факса — не случайность в этой стране, а симптом. В общем рейтинге цифрового развития Германия опустилась на 17-е место из 27 стран ЕС. По цифровизации госуправления — на 22-е. Страна Mercedes, Porsche и высокоскоростных поездов теперь сама догоняет Европу.

Хотя именно железнодорожную сеть Берлин уже вписал в свои военные планы с двойным назначением. В случае кризиса именно Германия должна стать коридором для военных эшелонов НАТО.

Но сперва попробовали бы вовремя добраться хотя бы до одного горящего состава. Особенно на фоне не самых оптимистичных прогнозов самого Deutsche Bahn, который обещает довести свою пунктуальность — и то лишь до 80% — не раньше 2035 года.

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