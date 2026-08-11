«Просто хочется бухать уже!» — певица Слава решила завязать с трезвостью

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 98 0

После нескольких месяцев отказа от алкоголя артистка неожиданно решила позволить себе отдых без ограничений.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Instagram*/nastya_slava; 5-tv.ru

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Певица Слава рассказала, что перестала вести трезвый образ жизни

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) во время отпуска с дочерью Сашей призналась, что больше не хочет придерживаться строгого режима трезвости. Артистка сначала рассказала о плюсах здорового образа жизни, а вскоре уже открыла мини-бар.

Всего через час после публикации о своем опыте отказа от алкоголя и изменениях в самочувствии исполнительница решила отойти от прежних правил. На отдыхе у моря Слава призналась, что желание расслабиться оказалось сильнее.

«Просто хочется бухать уже!» — сказала Сланевская в опубликованном видео.

При этом певица не стала полностью отказываться от привычек, которые появились за время работы над собой. После отдыха с напитками она решила выполнить спортивное задание — приняла вызов народного артиста РФ Олега Газманова и сделала серию отжиманий. Отпуск артистки оказался сочетанием двух противоположностей: желания расслабиться и попытки сохранить форму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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