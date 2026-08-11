Мурашко доложил Путину о конкурсе в 19 человек на место в медвузах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече с президентом Владимиром Путиным озвучил рекордные цифры приемной кампании. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Медицина просто крайне востребована сегодня у молодых людей… Приходящая молодежь очень хочет работать, очень хочет заниматься наукой и практикой», — сказал министр.

По его словам, конкурс на одно место составил 19 человек, что заметно превышает прошлогодний показатель, когда на один стул претендовали 15 абитуриентов.

Глава Минздрава уточнил, что только на программы специалитета, бакалавриата и магистратуры будущие врачи подали свыше 591 тысячи заявлений. Это происходит на фоне выделения более 30 тысяч бюджетных мест для студентов, мечтающих стать медиками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что выбор будущей специальности во многом определяет дальнейший жизненный путь человека.

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