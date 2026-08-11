Патрушев: производство в молочном животноводстве Тверской области выросло на 16%

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 62 0

Вице-премьер в ходе рабочей поездки обсудил с руководством региона развитие сельских территорий и охрану окружающей среды.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил с рабочей поездкой Тверскую область. В ходе визита он обсудил с врио губернатора региона Виталием Королевым развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий, а также реализацию проектов в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Вместе с главой региона вице-премьер посетил одно из крупнейших предприятий по производству молочной продукции и осмотрел очистные сооружения Твери, построенные в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

Патрушев отметил, что Тверская область является одним из значимых регионов для экономики Центрального федерального округа. По его словам, в регионе активно развиваются промышленность и туристическое направление, а ключевую роль в экономике играет агропромышленный комплекс.

Вице-премьер подчеркнул, что государство ежегодно оказывает поддержку отрасли, в том числе направляя средства на развитие производства. Он также отметил положительную динамику в молочном животноводстве: по итогам первого полугодия 2026 года рост показателей составил 16%.

Патрушев связал увеличение объемов производства с созданием современных мощностей при государственной поддержке. Он также пожелал региональным аграриям успешного проведения уборочной кампании.

Отдельно вице-премьер остановился на вопросах экологии. Он сообщил, что очистные сооружения Твери, построенные в рамках проекта «Оздоровление Волги», находятся на контроле межведомственного штаба правительства.

Патрушев отметил положительную динамику реализации проекта в регионе и поблагодарил руководство области за проделанную работу.

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