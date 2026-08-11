«Роскосмос» покажет трансляцию солнечного затмения 12 августа

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 59 0

Наблюдать за явлением зрители смогут с вершины самого высокого здания Европы.

Фото: www.globallookpress.com/Jurgen & Christine Sohns/FLPA

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Государственная корпорация «Роскосмос» проведет прямую трансляцию частичного солнечного затмения, которое можно будет наблюдать 12 августа.

О трансляции 11 августа сообщили в пресс-службе корпорации. В Telegram-канале «Роскосмоса» отметили, что зрителям покажут явление с вершины самого высокого здания Европы.

«Солнце, Питер и „Роскосмос“: смотрите прямую трансляцию частичного солнечного затмения с вершины самого высокого здания Европы», — говорится в сообщении.

В этот день ожидаются сразу три астрономических события: парад планет, солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды.

В Институте космических исследований РАН ранее сообщили, что наблюдать затмение смогут жители северных и северо-западных регионов России. Явление начнется 12 августа в 18:35 мск с момента вступления полутени Луны на поверхность Земли. Его смогут увидеть жители территорий от Чукотки до Санкт-Петербурга, Мурманска и Калининграда.

Старший научный сотрудник ИКИ РАН Олег Угольников отмечал, что жители Москвы смогут наблюдать затмение всего несколько минут. Над столицей оно начнется в 20:04 мск, а в 20:09 мск Солнце уйдет за горизонт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в социальных сетях распространилась теория о якобы полном исчезновении гравитации на Земле 12 августа 2026 года.

Сторонники этой версии утверждали, что планета на несколько секунд потеряет притяжение, из-за чего люди и предметы поднимутся в воздух, а затем упадут обратно. В качестве доказательства они ссылались на якобы рассекреченные материалы NASA и несуществующий проект «Якорь».

При этом NASA опровергло подобные заявления. Отмечается, что законы физики не предусматривают возможности внезапного отключения гравитации Земли на короткий период времени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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