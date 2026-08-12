На 96-м году жизни умер исполнитель русского шансона Михаил Гулько

Артист, которого называли одним из символов отечественного шансона, скончался вскоре после юбилея.
Фото: legion-media/PhotoXPress.ru/Александр Блотницкий
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Исполнитель русского шансона Михаил Гулько умер в возрасте 95 лет. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба «Радио Шансон».
«Ушел из жизни Михаил Гулько — легендарный исполнитель, один из тех артистов, без которых невозможно представить историю шансона по-русски», — говорится в сообщении радиостанции в Telegram-канале.
В «Радио Шансон» отметили, что голос и песни Михаила Гулько навсегда останутся частью музыкальной истории. Свой 95-летний юбилей артист отметил в июле.
Михаил Гулько родился в 1931 году в Харькове. После окончания горного факультета Московского политехнического института он работал инженером, однако позже связал свою жизнь с музыкой. На Камчатке артист руководил вокально-инструментальным ансамблем и окончил музыкальное училище.
Гулько стал одним из первых исполнителей жанра современного городского романса. В 1980 году он эмигрировал в США, где продолжил музыкальную карьеру и выпустил альбом «Синее небо России». С 1993 года певец начал гастролировать по России.
В 2002 году Михаил Гулько получил диплом «Академик шансона», который ему вручил поэт-песенник Михаил Танич.
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