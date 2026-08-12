«Развал ЕС закономерен, НАТО рухнет»: пророчество Жириновского сбывается

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 50 0

Миграционный кризис и новые ограничения на границах вновь заставили говорить о будущем европейского объединения.

Пророчество Жириновского о возможном развале ЕС сбывается

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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EADailу: Пророчество Жириновского о возможном развале ЕС сбывается

Высказывание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о возможном исчезновении Евросоюза (ЕС), падении роли НАТО и прекращении действия Шенгенского соглашения привлекло внимание на фоне событий последних лет в Европе. Об этом сообщило EADaily.

«Обязательно исчезнет Евросоюз, надо радоваться тому, что Европа получает свободу. Развал ЕС закономерен, НАТО рухнет, и Шенгена не будет», — говорил Жириновский в 2016 году, комментируя выход Британии из ЕС.

Автор материала Игорь Левитас считает, что одним из факторов кризиса стала миграционная политика Европы. После миграционного кризиса 2015 года страны ЕС столкнулись с последствиями роста числа прибывающих беженцев, а контроль на внутренних границах был усилен, что поставило под вопрос свободное передвижение внутри Шенгенской зоны.

Еще одним испытанием для европейской интеграции в материале названа пандемия коронавируса. Автор указывает, что в 2020–2022 годах государства ЕС закрывали внутренние границы и вводили ограничения на экспорт медицинского оборудования.

Отдельное внимание в тексте уделено ситуации вокруг испанского анклава Сеута. 30 июля 2026 года там произошел масштабный миграционный кризис, после которого Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, а Франция усилила контроль на границе.

Автор также пишет о других проблемах, с которыми, по его мнению, сталкивается Евросоюз, включая экономические трудности, напряженность в отношениях с США и изменение международных рынков.

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