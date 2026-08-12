Умер «крестный отец» русского шансона: неизвестные страницы жизни Михаила Гулько

О смерти отца русского шансона Михаила Гулько стало известно 12 августа 2026 года. Его называли «крестным отцом» и «патриархом» русского шансона.

Но за этим громким титулом стояла удивительная судьба человека, который большую часть жизни был не певцом, а горным инженером, никогда не сидел в тюрьме, но десятки лет бесплатно выступал перед заключенными. Широкую известность он обрел не на родине, а в эмиграции, куда уехал уже в возрасте 49 лет.

Детство и юность Михаила Гулько

Почему умер Михаил Гулько: жизнь смерть и песни шансонье. Фото: legion-media/Блотницкий Александр

Михаил Александрович Гулько родился 23 июля 1931 года в Харькове. Его отец был бухгалтером книготорга, а мать — актрисой, пианисткой и певицей. В доме постоянно звучала музыка, и с раннего детства Миша учился играть на аккордеоне. Уже во втором классе он занимал первые места в конкурсах самодеятельности — и эту самую первую награду Гулько до конца жизни считал самой важной.

«Я, конечно, много читал. Русские классики Лесков, Куприн или Шишков с романом «Угрюм-река» произвели огромное впечатление. Но музыка влекла меня гораздо больше. Кроме пианино, на котором прекрасно играла мама, у нас был патефон и много пластинок к нему. Я знал наизусть, наверное, сто песен Петра Лещенко. Очень любил его. Такие жалостливые, сентиментальные произведения. Иногда он пел на пластинках вместе с женой Верой Лещенко.

А еще были прекрасные исполнители: Константин Сокольский, Юрий Морфесси. Когда я освоил аккордеон, меня часто приглашали исполнить что-нибудь из их репертуара», — рассказывал музыкант в интервью «Информационному порталу шансона».

Война застала его ребенком. Семью эвакуировали на Урал. Каждый день по дороге в школу маленький Михаил проходил мимо рынка, где сидел безногий моряк с гармошкой, а рядом с ним — девушка с длинной косой.

Они пели песню, которая навсегда врезалась в память будущего артиста: «Я встретил его близ Одессы родной, когда в бой пошла наша рота. Он шел впереди с автоматом в руках — моряк Черноморского флота». Гулько мог вспомнить слова этой песни в любой момент, но на концертах ее не исполнял — глаза наполнялись слезами.

В школьные годы его постоянно приглашали выступать на концертах и танцах. Однако о карьере музыканта юноша даже не думал.

Инженер, который пел

Почему умер Михаил Гулько: жизнь смерть и песни шансонье. Фото: Фомичев Михаил/ТАСС

Сначала Михаил Гулько учился в Харькове.

«Родители настояли, и я поступил в Харьковский инженерно-экономический институт на горный факультет, откуда меня отчислили и даже исключили из комсомола за то, что я отказался поехать на картошку в колхоз. Причем перед самой защитой диплома.

Тогда я перевелся в Московский политех, а закончив учебу, вернулся на Украину и двенадцать лет проработал горным инженером. Но всю жизнь я пел. Везде. На свадьбах, на поминках, в компаниях. Меня знали все ресторанные музыканты», — вспоминал он в одном из интервью.

После окончания института он работал горным инженером в проектном институте и на шахтах Донбасса. Затем последовало предложение из Петропавловска-Камчатского. На Камчатке Гулько руководил вокально-инструментальным ансамблем и окончил музыкальное училище.

«С моряками южных флотилий, заходивших в порт на ремонт или разгрузку, мы иногда менялись: 4-килограммовую банку красной икры на 1,5 килограмма черной. Однажды готовилось какое-то застолье, накрывался стол. Выложили в глубокую тарелку и «царский» деликатес.

Вдруг смотрим: один из присутствующих — шустрый такой мужичок — сел и ложкой наворачивает икорку. Мы обалдели: «Что же ты делаешь? Еще не начали, а ты один икру ложками ешь?» На что он, не отрываясь, говорит: «Да, я ее очень люблю!». «Так все любят!» — отвечаем. И этот баловень судьбы, сын генерала, абсолютно не стесняясь, заявляет: «Так, как я ее люблю, вы любить не можете!» — делился артист воспоминаниями.

Музыка всегда была с ним. И именно здесь, на Камчатке, случился эпизод, определивший одну из главных линий его жизни. Однажды Гулько попал с концертом в лагерь. После этого он приезжал в колонии и тюрьмы десятки раз — и всегда бесплатно. Он говорил, что именно на лагерных концертах заряжается особой атмосферой и энергетикой, которая пронизывает все его творчество.

При этом он никогда не сидел в тюрьме, и миф о его лагерном прошлом — не более чем легенда. Но концерты в колониях давал по всей Сибири и Уралу.

Последним местом работы перед эмиграцией стал оркестр ресторана «Русалка» в саду «Эрмитаж» в Москве, где под его началом некоторое время трудился будущий солист «Лесоповала» Сергей Коржуков.

Творчество и главные хиты

В эмиграции Гулько выпустил свой первый виниловый альбом «Синее небо России» (1981). В него вошли композиции, которые впоследствии стали одними из самых узнаваемых в его репертуаре: «Белая береза», «Колыма», «Поручик Голицын» и «Эшелон».

За свою карьеру Михаил Гулько выпустил более 30 альбомов. Среди других известных песен исполнителя — «Господа офицеры», «Окурочек», «Кабацкий музыкант», «Молодые годы», «Прощание с Родиной», а также «Мурка», «Эта рота», «Березы на зоне» и «За туманом». Многие из них стали настоящими народными хитами.

Гулько сотрудничал и общался с Михаилом Шуфутинским, Михаилом Таничем, Сергеем Коржуковым, Вадимом Козиным и другими известными музыкантами. В 2002 году Михаил Танич вручил Гулько диплом «Академик шансона», а в 2007-м исполнитель стал лауреатом премии «Шансон года».

Три брака и любовь к дочери

Личная жизнь Михаила Гулько складывалась непросто. Он был женат трижды и переживал болезненные разводы.

Впервые Михаил Гулько женился совсем молодым. Его избранницей стала женщина по имени Анна. В этом браке родилась единственная дочь певца — Татьяна. Однако семейная жизнь не сложилась, и вскоре пара рассталась. После развода Гулько долгие годы оставался один.

Второй раз Гулько женился уже в Москве. С этой женой он вместе эмигрировал в США, но и этот брак вскоре распался. Об этом браке певец всегда говорил крайне скупо, предпочитая не выворачивать личную жизнь наизнанку. После второго развода он снова остался один и, по его собственному признанию, долго не решался на новые отношения.

Счастье пришло к Гулько уже в начале 2000-х, когда он познакомился с женщиной, которую, по его словам, мечтал встретить давно. Ею стала Татьяна — по образованию учительница русского языка, родом с Чукотки.

Гулько не раз признавался, что в одном из интервью обмолвился о желании встретить именно такую тихую учительницу — и судьба услышала его. С третьей женой он обрел долгожданный покой и уверял, что счастлив. Татьяна стала не просто женой, а настоящей опорой для артиста.

Пока что семья музыканта не давала никаких комментариев о его смерти. Поклонники узнали о ней из сообщения пресс-службы «Радио Шансон» в социальных сетях. Гулько буквально пару недель назад отметил 95-летний юбилей.

«Ушел из жизни Михаил Гулько — легендарный исполнитель, один из тех артистов, без которых невозможно представить историю шансона по-русски», — отмечается в сообщении.