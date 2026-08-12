Защита Лерчек просит оправдать блогера и отменить приговор

Защита Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, настаивает на отстутствии состава преступления и требует оправдать блогера. Об этом 5-tv.ru сообщил участник процесса.

«В поданной апелляционной жалобе защита просит отменить приговор Гагаринского суда Москвы и оправдать Чекалину», — сказал собеседник.

Напомним, 31 июля Лерчек была признана виновной в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ и приговорена к пяти годам условно, штрафу более 763,5 миллиона рублей и запрету администрировать сайты в течение трех лет.

Ранее производство по делу было приостановлено из-за тяжелого заболевания (рак желудка 4-й стадии), но в конце июля рассмотрение возобновили.

Также по делу осуждены партнер семьи Роман Вишняк — 2,5 года колонии — и экс-супруг Артем Чекалин — семь лет колонии и штраф. Защита Артема также обжаловала приговор, дата апелляции пока не назначена. Суд оставил под арестом автомобиль Rolls-Royce и 45 миллионов рублей, принадлежащих блогеру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в деле блогера Лерчек, ее бывшего мужа Артема и бизнес-партнера Романа Вишняка обнаружены фигуранты, скрывшиеся от следствия.

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