Выжать максимум: как не прогореть на процентах по вкладу и сохранить доход

Финансист Степанова: держать деньги под базовой ставкой — невыгодное решение

Россиянам раскрыли главные уловки банков, из-за которых вкладчики теряют существенную часть прибыли по накопительным счетам. Об этом сообщили опрошенные URA.RU финансовые эксперты.

Главная опасность кроется в так называемом приветственном периоде, пояснила начальник управления развития пассивных и комиссионных продуктов Ирина Степанова.

«Кроме заявленной ставки необходимо обращать внимание на срок действия повышенной ставки, ведь именно по базовой ставке деньги будут работать большую часть времени. Также стоит проверить лимиты по максимальной сумме и условия по „новым деньгам“, поскольку перекладывание собственных средств из вклада в этот же банк обычно не учитывается», — подчеркнула она.

Если по окончании акции не перевести средства в другой банк, доходность резко обвалится.

Еще одна распространенная ошибка — незнание механизма начисления на минимальный остаток. Ведущий научный сотрудник Центра банковского консалтинга Финансового университета Марчел Кырлан пояснил, что при таком расчете банк ориентируется на наименьшую сумму за период.

Если большую часть месяца на счете лежал миллион, но в один из дней остаток снизился до 200 тысяч рублей, проценты начислят именно с этой скромной цифры. Для финансовой подушки и текущих расходов куда удобнее ежедневный остаток.

Оптимальной тактикой эксперты назвали регулярное «жонглирование» сбережениями.

«Выгодно, если вы готовы тратить на это 15 минут в месяц, открывая три-четыре счета в разных банках и переводя суммы каждые два-три месяца. Держать деньги под базовой ставкой — это самое невыгодное решение», — резюмировала Степанова.

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