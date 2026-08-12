Выжать максимум: как не прогореть на процентах по вкладу и сохранить доход

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 44 0

После окончания приветственного периода ставка в банке может упасть вдвое.

Как вкладчику не потерять проценты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Финансист Степанова: держать деньги под базовой ставкой — невыгодное решение

Россиянам раскрыли главные уловки банков, из-за которых вкладчики теряют существенную часть прибыли по накопительным счетам. Об этом сообщили опрошенные URA.RU финансовые эксперты.

Главная опасность кроется в так называемом приветственном периоде, пояснила начальник управления развития пассивных и комиссионных продуктов Ирина Степанова.

«Кроме заявленной ставки необходимо обращать внимание на срок действия повышенной ставки, ведь именно по базовой ставке деньги будут работать большую часть времени. Также стоит проверить лимиты по максимальной сумме и условия по „новым деньгам“, поскольку перекладывание собственных средств из вклада в этот же банк обычно не учитывается», — подчеркнула она.

Если по окончании акции не перевести средства в другой банк, доходность резко обвалится.

Еще одна распространенная ошибка — незнание механизма начисления на минимальный остаток. Ведущий научный сотрудник Центра банковского консалтинга Финансового университета Марчел Кырлан пояснил, что при таком расчете банк ориентируется на наименьшую сумму за период.

Если большую часть месяца на счете лежал миллион, но в один из дней остаток снизился до 200 тысяч рублей, проценты начислят именно с этой скромной цифры. Для финансовой подушки и текущих расходов куда удобнее ежедневный остаток.

Оптимальной тактикой эксперты назвали регулярное «жонглирование» сбережениями.

«Выгодно, если вы готовы тратить на это 15 минут в месяц, открывая три-четыре счета в разных банках и переводя суммы каждые два-три месяца. Держать деньги под базовой ставкой — это самое невыгодное решение», — резюмировала Степанова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем открывать несколько денежных вкладов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.37
-0.24 95.18
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:22
Когда работа лишает личной жизни: психолог объяснила, как вернуть баланс
17:21
Одолел зеленый змий: певица Слава снова взялась за бутылку и показала последствия срыва
17:15
Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ Валерии Ланской
17:10
Число жертв атаки дронов на Краснодарский край выросло до трех
17:04
Финансовая подушка и новые привычки: как не остаться без денег после увольнения
17:00
Самое вкусное лечо из перца с помидорами в банке: простые рецепты закуски на зиму

Сейчас читают

Игорь Левитас: Пророчество Жириновского сбывается — ЕС на пороге развала
Как не прогореть на процентах по вкладу
«Сколько стоит?» — Илон Маск решил «купить» Великобританию
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео