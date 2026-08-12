Финансовая подушка и новые привычки: как не остаться без денег после увольнения

Газета.ру: выплаты при увольнении нужно растянуть на несколько месяцев

Во время поиска новой работы важно заранее оценить срок, на который хватит накоплений, и грамотно распределить имеющиеся средства. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева.

Специалист отметила, что оптимальным размером финансовой подушки считается сумма, которой достаточно для покрытия расходов в течение трех-шести месяцев. Если накоплений меньше, необходимо рассчитать, сколько времени получится прожить при текущем уровне трат, и заранее определить расходы, от которых при необходимости можно отказаться.

Матвеева подчеркнула, что полностью переходить в режим жесткой экономии не стоит. По ее словам, резкое ограничение привычного образа жизни может привести к эмоциональным покупкам и дополнительным незапланированным расходам.

Финансовый консультант рекомендовала разделить расходы на три категории: обязательные платежи, траты для сохранения повседневного комфорта и покупки, которые можно перенести на более поздний срок.

Полученные после увольнения выплаты, включая компенсацию за неиспользованный отпуск, премию или выходное пособие, эксперт посоветовала воспринимать как продолжение дохода, а не как разовую сумму. Эти деньги лучше распределить на несколько месяцев и постепенно использовать для текущих расходов.

Период поиска работы также можно посвятить пересмотру личного бюджета: проверить банковские операции, отказаться от ненужных подписок, пересмотреть стоимость услуг связи и интернета, а также условия банковских и страховых продуктов.

Кроме того, Матвеева рекомендовала заранее учитывать возможные расходы на поездки на собеседования, обновление гардероба, обучение, оформление документов и повышение квалификации. По ее словам, такие вложения могут помочь в дальнейшем увеличить доход.

Финансовый план, как отметила специалист, позволяет спокойнее пройти период без постоянного заработка и не соглашаться на первое предложение только из-за нехватки денег.

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