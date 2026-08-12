Число жертв атаки дронов на Краснодарский край выросло до трех
Среди погибших — восьмилетний ребенок.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Количество жертв массированного удара украинских беспилотников по кубанским городам и поселкам увеличилось до трех человек. Об этом проинформировал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Минувшей ночью наше побережье подверглось массированному налету нескольких сотен вражеских беспилотников. Три человека погибли, в том числе восьмилетний ребенок», — написал он в мессенджере «Макс».
Ранее поступала информация об одном погибшем мирном жителе и 12 пострадавших. В связи с террористической атакой на гражданскую инфраструктуру Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
Ранее 5-tv.ru писал о том, что посол МИД РФ Родион Мирошник назвал неонацизмом восторг украинцев от ударов по жилым кварталам Новороссийска. По его наблюдениям, волну радости у пользователей вызвали кадры исключительно сугубо мирной застройки — жилых домов и помещений, автостоянок и коммерческих зданий. Он отметил, что ни в одном из просмотренных постов не фигурировали военные предприятия или казармы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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