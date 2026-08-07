Самое вкусное лечо из перца с помидорами в банке: простые рецепты закуски на зиму
Эту заготовку можно подавать как самостоятельное блюдо, так и с гарнирами или мясом.
Фото: 5-tv.ru
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Лечо — это, пожалуй, самая любимая и универсальная заготовка, которую можно сделать на зиму. Яркий, ароматный соус из сладкого перца и томатов одинаково хорош и как самостоятельная закуска, и как гарнир к мясу, и как добавка к макаронам или картофелю, и даже как основа для супов и рагу. Оно согревает зимой, напоминает о лете и исчезает со стола в первую очередь.
О тонкостях выбора овощей, их подготовки и технологии варки лечо эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала шеф-повар Зинаида Тарантинова.
Как выбрать идеальный перец для лечо в банке: заготовки на зиму
Главный герой лечо — болгарский перец. Именно его вкус, текстура и аромат определяют, насколько удачной получится заготовка. Поэтому к выбору перца стоит подойти со всей серьезностью.
Для лечо нужен перец с толстыми, мясистыми стенками — от пяти-шести миллиметров и больше. Такой корнеплод после термической обработки останется упругим, сохранит форму и не превратится в бесформенную кашу.
Тонкостенный перец внутри почти пустой — он просто «расползется» при варке, и вместо аппетитных кусочков получится овощное пюре. Как проверить толщину стенки в магазине или на рынке? Возьмите два перца одинакового размера и выберите тот, что тяжелее — в нем больше мякоти.
Спелый перец должен пахнуть сладко и приятно — насыщенный аромат чувствуется даже через кожицу. Кожица у хорошего продукта плотная и блестящая — это признак свежести и спелости. Не берите мягкие и вялые экземпляры — еще немного, и начнут портиться.
Лучшие сорта перца для заготовки лечо в банке по специальному рецепту
Сорта с толстостенными, мясистыми плодами — идеальный выбор для заготовок. Среди проверенных вариантов:
- «Атлант» — заслуженно считается одним из лучших. Его объемные стенки и сочная мякоть делают его идеальным для лечо и салатов;
- «Калифорнийское чудо» — эталон надежности, проверенный десятилетиями сорт. Отлично приживается в средней полосе России, быстро растет и долго плодоносит;
- «Багира», «Ратунда Ред» — отличные мясистые сорта, которые дают плотные, сочные плоды;
- «Бабкин язык» — плоды отличаются мясистыми, сочными стенками и приятной сладостью, хорош и в свежих салатах, и для лечо;
- «Геракл» — имеет кубовидные плоды массой до 200 граммов.
Цвет перца для лечо значения не имеет — можно брать красные, желтые, оранжевые или даже зеленые. Главное, чтобы он был спелым и мясистым. Красный перец считается самым сладким и насыщенным, поэтому лечо с ним получается особенно ярким и аппетитным.
Какие помидоры подойдут для томатной основы рецепта лечо в банке на зиму
Основа лечо — томатная заливка. Для нее больше всего подходят мясистые сорта помидоров — у них толстые стенки, достаточно сока и мало семян. Идеальные варианты — «сливки», «Батяня», «Бычье сердце». Они дадут густую, насыщенную массу, а не жидкую воду.
Помидор должен быть упругим, ярко-красным (или желтым, если это характеристика сорта), без зеленых бочков. Если томат мягкий, с трещиной или вот-вот лопнет — такой лучше не брать. Из него лечо будет кислым и может забродить. Томаты должны быть спелыми, но не переспевшими.
На помидорах можно сэкономить: все равно их нужно измельчить блендером или мясорубкой, так что можно брать с пятнышками или придавленные, треснутые. Главное, чтобы томаты были мясистые и полностью спелые.
Как правильно подготовить перец по рецепту для заготовки на зиму в банке из лечо
Правильная подготовка перца — залог того, что он не разварится и сохранит свою текстуру. Весь процесс занимает несколько минут, но экономить на нем не стоит.
Тщательно вымойте перец под проточной водой. Затем разрежьте каждый плод пополам вдоль. Удалите плодоножку, семена и белые перегородки.
После нарежьте мякоть на крупные куски — полоски шириной в палец, квадратики или соломку. Мельчить не нужно, иначе овощи разварятся и не будут иметь выраженного вкуса. Если перец очень крупный, его можно нарезать помельче. Если мелкий — достаточно разрезать на четыре-шесть частей.
Обсушите нарезанный перец на полотенце.
Классический рецепт лечо из перца и помидоров в банке: заготовки на зиму
Вот проверенный рецепт, который не раз радовал любителей домашних заготовок. Он рассчитан на два килограмма очищенного перца.
Ингредиенты для рецепта:
- Болгарский перец (очищенный) — два килограмма;
- Помидоры — два килограмма;
- Соль — одна столовая ложка (без горки);
- Сахар — 300-450 граммов;
- Растительное масло (рафинированное) — 200 миллилитров;
- Уксус 9% — 80 миллилитров.
На выходе получится примерно десять порций.
Помидоры вымойте, нарежьте на четыре части и пропустите через мясорубку или измельчите в блендере до пюреобразного состояния. Перелейте томатное пюре в большую кастрюлю, поставьте на плиту и доведите до кипения.
В закипевший томат добавьте соль, сахар и растительное масло. Дождитесь повторного закипания.
Положите подготовленный и нарезанный перец в кипящий соус. Слегка придавите ложкой, чтобы перец полностью погрузился в жидкость.
Убавьте нагрев и варите лечо в течение 20 минут. Перец должен стать мягким, но не переваренным — легко прокалываться зубочисткой, но не распадаться на кусочки.
Влейте уксус и прокипятите еще две минуты. Горячее лечо разложите по стерилизованным банкам.
Закройте банки закаточным ключом, переверните вверх дном и укутайте теплым одеялом до полного остывания.
Готовое лечо прекрасно хранится в домашней кладовке.
Рецепт лечо с томатной пастой в банке: заготовки на зиму
Если свежих помидоров нет или хочется сэкономить время, можно приготовить лечо на основе томатной пасты.
Ингредиенты для рецепта:
- Болгарский перец (очищенный) — полтора-два килограмма;
- Томатная паста — 250 граммов;
- Вода — 700 миллилитров;
- Лук — 500 граммов;
- Морковь — 500 граммов;
- Сахар — 100 граммов;
- Соль — полторы столовые ложки.
Томатную пасту разводят водой, добавляют соль, сахар и масло, доводят до кипения, а затем варят с перцем 20–30 минут. Остается все закатать в стерилизованные банки. Важно использовать новые крышки.
Советы для рецепта идеальной заготовки лечо
- Перец должен оставаться упругим, а не превращаться в кашу. 15–20 минут варки после закипания — достаточно;
- Обычно они более мясистые и дают лучшую текстуру;
- Добавьте маленький кусочек перца чили (без семян) и пару зубчиков чеснока, если хотите пикантности;
- После закатки перевернутые банки лучше укутать теплым одеялом — это дает эффект дополнительной стерилизации и улучшает хранение;
- Если любите более густое лечо, можно добавить немного томатной пасты или дольше уваривать томатную заливку;
- Существуют рецепты лечо без помидоров — в масляной заливке с уксусом.
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