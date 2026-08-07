Самое вкусное лечо из перца с помидорами в банке: простые рецепты закуски на зиму

Джамиля Будайчиева
Джамиля Будайчиева Эксклюзив 15 0

Эту заготовку можно подавать как самостоятельное блюдо, так и с гарнирами или мясом.

Рецепт лечо: заготовка из болгарского перца и помидоров

Фото: 5-tv.ru

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Лечо — это, пожалуй, самая любимая и универсальная заготовка, которую можно сделать на зиму. Яркий, ароматный соус из сладкого перца и томатов одинаково хорош и как самостоятельная закуска, и как гарнир к мясу, и как добавка к макаронам или картофелю, и даже как основа для супов и рагу. Оно согревает зимой, напоминает о лете и исчезает со стола в первую очередь.

О тонкостях выбора овощей, их подготовки и технологии варки лечо эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала шеф-повар Зинаида Тарантинова.

Как выбрать идеальный перец для лечо в банке: заготовки на зиму

Рецепт томатного лечо: как сделать заготовку из помидоров и перца. www.globallookpress.com/Bernard Jaubert

Главный герой лечо — болгарский перец. Именно его вкус, текстура и аромат определяют, насколько удачной получится заготовка. Поэтому к выбору перца стоит подойти со всей серьезностью.

Для лечо нужен перец с толстыми, мясистыми стенками — от пяти-шести миллиметров и больше. Такой корнеплод после термической обработки останется упругим, сохранит форму и не превратится в бесформенную кашу.

Тонкостенный перец внутри почти пустой — он просто «расползется» при варке, и вместо аппетитных кусочков получится овощное пюре. Как проверить толщину стенки в магазине или на рынке? Возьмите два перца одинакового размера и выберите тот, что тяжелее — в нем больше мякоти.

Спелый перец должен пахнуть сладко и приятно — насыщенный аромат чувствуется даже через кожицу. Кожица у хорошего продукта плотная и блестящая — это признак свежести и спелости. Не берите мягкие и вялые экземпляры — еще немного, и начнут портиться.

Лучшие сорта перца для заготовки лечо в банке по специальному рецепту

Рецепт томатного лечо: как сделать заготовку из помидоров и перца. www.globallookpress.com/Paul Williams

Сорта с толстостенными, мясистыми плодами — идеальный выбор для заготовок. Среди проверенных вариантов:

  • «Атлант» — заслуженно считается одним из лучших. Его объемные стенки и сочная мякоть делают его идеальным для лечо и салатов;
  • «Калифорнийское чудо» — эталон надежности, проверенный десятилетиями сорт. Отлично приживается в средней полосе России, быстро растет и долго плодоносит;
  • «Багира», «Ратунда Ред» — отличные мясистые сорта, которые дают плотные, сочные плоды;
  • «Бабкин язык» — плоды отличаются мясистыми, сочными стенками и приятной сладостью, хорош и в свежих салатах, и для лечо;
  • «Геракл» — имеет кубовидные плоды массой до 200 граммов.

Цвет перца для лечо значения не имеет — можно брать красные, желтые, оранжевые или даже зеленые. Главное, чтобы он был спелым и мясистым. Красный перец считается самым сладким и насыщенным, поэтому лечо с ним получается особенно ярким и аппетитным.

Какие помидоры подойдут для томатной основы рецепта лечо в банке на зиму

Рецепт томатного лечо: как сделать заготовку из помидоров и перца. www.globallookpress.com/Ilya Galakhov

Основа лечо — томатная заливка. Для нее больше всего подходят мясистые сорта помидоров — у них толстые стенки, достаточно сока и мало семян. Идеальные варианты — «сливки», «Батяня», «Бычье сердце». Они дадут густую, насыщенную массу, а не жидкую воду.

Помидор должен быть упругим, ярко-красным (или желтым, если это характеристика сорта), без зеленых бочков. Если томат мягкий, с трещиной или вот-вот лопнет — такой лучше не брать. Из него лечо будет кислым и может забродить. Томаты должны быть спелыми, но не переспевшими.

На помидорах можно сэкономить: все равно их нужно измельчить блендером или мясорубкой, так что можно брать с пятнышками или придавленные, треснутые. Главное, чтобы томаты были мясистые и полностью спелые.

Как правильно подготовить перец по рецепту для заготовки на зиму в банке из лечо

Рецепт томатного лечо: как сделать заготовку из помидоров и перца. www.globallookpress.com/Paul Williams

Правильная подготовка перца — залог того, что он не разварится и сохранит свою текстуру. Весь процесс занимает несколько минут, но экономить на нем не стоит.

Тщательно вымойте перец под проточной водой. Затем разрежьте каждый плод пополам вдоль. Удалите плодоножку, семена и белые перегородки.

После нарежьте мякоть на крупные куски — полоски шириной в палец, квадратики или соломку. Мельчить не нужно, иначе овощи разварятся и не будут иметь выраженного вкуса. Если перец очень крупный, его можно нарезать помельче. Если мелкий — достаточно разрезать на четыре-шесть частей.

Обсушите нарезанный перец на полотенце.

Классический рецепт лечо из перца и помидоров в банке: заготовки на зиму

Рецепт томатного лечо: как сделать заготовку из помидоров и перца. 5-tv.ru

Вот проверенный рецепт, который не раз радовал любителей домашних заготовок. Он рассчитан на два килограмма очищенного перца.

Ингредиенты для рецепта:

  • Болгарский перец (очищенный) — два килограмма;
  • Помидоры — два килограмма;
  • Соль — одна столовая ложка (без горки);
  • Сахар — 300-450 граммов;
  • Растительное масло (рафинированное) — 200 миллилитров;
  • Уксус 9% — 80 миллилитров.

На выходе получится примерно десять порций.

Помидоры вымойте, нарежьте на четыре части и пропустите через мясорубку или измельчите в блендере до пюреобразного состояния. Перелейте томатное пюре в большую кастрюлю, поставьте на плиту и доведите до кипения.

В закипевший томат добавьте соль, сахар и растительное масло. Дождитесь повторного закипания.

Положите подготовленный и нарезанный перец в кипящий соус. Слегка придавите ложкой, чтобы перец полностью погрузился в жидкость.

Убавьте нагрев и варите лечо в течение 20 минут. Перец должен стать мягким, но не переваренным — легко прокалываться зубочисткой, но не распадаться на кусочки.

Влейте уксус и прокипятите еще две минуты. Горячее лечо разложите по стерилизованным банкам.

Закройте банки закаточным ключом, переверните вверх дном и укутайте теплым одеялом до полного остывания.

Готовое лечо прекрасно хранится в домашней кладовке.

Рецепт лечо с томатной пастой в банке: заготовки на зиму

Рецепт томатного лечо: как сделать заготовку из помидоров и перца. www.globallookpress.com/Ingram Images

Если свежих помидоров нет или хочется сэкономить время, можно приготовить лечо на основе томатной пасты.

Ингредиенты для рецепта:

  • Болгарский перец (очищенный) — полтора-два килограмма;
  • Томатная паста — 250 граммов;
  • Вода — 700 миллилитров;
  • Лук — 500 граммов;
  • Морковь — 500 граммов;
  • Сахар — 100 граммов;
  • Соль — полторы столовые ложки.

Томатную пасту разводят водой, добавляют соль, сахар и масло, доводят до кипения, а затем варят с перцем 20–30 минут. Остается все закатать в стерилизованные банки. Важно использовать новые крышки.

Советы для рецепта идеальной заготовки лечо

Рецепт томатного лечо: как сделать заготовку из помидоров и перца. 5-tv.ru

  1. Перец должен оставаться упругим, а не превращаться в кашу. 15–20 минут варки после закипания — достаточно;
  2. Обычно они более мясистые и дают лучшую текстуру;
  3. Добавьте маленький кусочек перца чили (без семян) и пару зубчиков чеснока, если хотите пикантности;
  4. После закатки перевернутые банки лучше укутать теплым одеялом — это дает эффект дополнительной стерилизации и улучшает хранение;
  5. Если любите более густое лечо, можно добавить немного томатной пасты или дольше уваривать томатную заливку;
  6. Существуют рецепты лечо без помидоров — в масляной заливке с уксусом.
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