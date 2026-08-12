Одолел зеленый змий: певица Слава снова взялась за бутылку и показала последствия срыва

Зимой певица Слава запивала одиночество спиртным, весной встала на путь трезвенный, а летом плюнула на эту затею и снова напилась. Даже если сорвалась, зачем выкладывать всю хронику алкогольного веселья?

Ну и вишенка на торте — нежданно-негаданно на следующее утро исполнительнице стало плохо. Об этом тоже есть видеоотчет.

Неужели у Славы алкогольная зависимость? И что вообще происходит с эмоциональным состоянием звезды, эксклюзивно 5-tv.ru объяснила психотерапевт Ирина Смолярчук.

Что с певицей Славой

Певица Слава вновь начала употреблять алкоголь и радостно сообщила об этом в своем аккаунте. До этого момента она на время прекращала употреблять спиртное.

«Ой, как я вчера (напилась. — Прим. ред.), ребят…», — делилась она на видео.

В качестве способа опохмелиться певица решила приложить к лицу полотенце, пропитанное холодной водой, и обнять игрушечного Чебурашку. Но тщетно.

По словам Славы, раньше похмелья у нее не случалось: артистка объяснила это особой «закалкой». Нынешнее самочувствие она связала с тем, что резко вернулась к употреблению спиртного после нескольких месяцев трезвости.

Собственно, еще в апреле Анастасия Сланевская отмечала первый месяц жизни без алкоголя. Тогда ей стало лучше и как раз в этом, по мнению Смолярчук, вся загвоздка. Одна из распространенных проблем при лечении депрессии возникает именно в момент улучшения самочувствия.

Пациент начинает чувствовать себя лучше, возвращается интерес к жизни, появляется энергия, и на этом фоне человек может решить, что дальнейшая терапия ему больше не нужна.

«Как только им становится легче, они искренне уверуют, что препарат имеет токсичный и побочный эффект», — отметила психотерапевт.

Но после самостоятельного прекращения лечения симптомы способны вернуться с новой силой.

Специалист подчеркнула, что не знакома со Славой лично и поэтому может лишь высказать свое предположение о причинах происходящего. При этом психотерапевт предположила, что у артистки может наблюдаться состояние, которое сопровождается сильным эмоциональным истощением, апатией и потерей способности получать удовольствие от привычных вещей.

Из-за чего сорвалась певица Слава

Что с певицей Славой: пьет алкоголь, похмелье, новости. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В июне исполнительница сообщила, что не употребляет алкоголь уже три месяца, и сопроводила заявление откровенным признанием.

«Третий месяц без алкоголя! Как выгляжу? Супер! Настроение — говно», — описала свои ощущения Анастасия Сланевская.

Исполнительница также опубликовала сравнительные кадры, демонстрирующие прогресс. Подписчики поддержали артистку в комментариях и похвалили ее за выдержку.

Но во время отпуска с дочерью Сашей призналась, что больше не хочет придерживаться строгого режима трезвости. Артистка сначала рассказала о плюсах здорового образа жизни, а вскоре уже открыла мини-бар.

Всего через час после публикации о своем опыте отказа от алкоголя и изменениях в самочувствии исполнительница не сдержалась.

«Просто хочется бухать уже!» — сказала Сланевская в опубликованном видео.

Слава выпила, а потом неожиданно приняла вызов народного артиста РФ Олега Газманова и сделала серию отжиманий.

«У нее происходит настоящий апатико-абулический синдром, где она чувствует абсолютное истощение нервной системы, абсолютное нежелание радоваться жизни. У нее наступает так называемый серотониновый дефицит. Ей не хватает внутренних гормонов радости, чтобы видеть облака, чтобы радоваться солнцу, своим близким», — пояснила Смолярчук.

Как давно у певицы Славы начались проблемы с алкоголем

Что с певицей Славой: пьет алкоголь, похмелье, новости. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

К февралю 2026 года в соцсетях звезды накопилось все больше видео, в которых она плачет. Она делилась с подписчиками, что чувствует себя одинокой.

Артистка попыталась отвлечься от тяжелых мыслей на Бали, куда поехала с дочкой, внуком и зятем. Но даже экзотические пейзажи, солнце и океан не помогли.

В марте 2026 года она уже вернулась в столицу — у певицы было запланировано выступление в Пензе. Концерт закончился скандалом.

Зрители заявили, что на сцену исполнительница вышла в нетрезвом состоянии, еле стояла на ногах и пела под фонограмму. А две девушки и вовсе поднялись на сцену и устроили Славе разборки — стали выкрикивать в ее адрес оскорбительные фразы.

Звезда пыталась урегулировать конфликт самостоятельно, однако столкновение привело к срыву мероприятия и истерике артистки за кулисами.

После концерта звезда призналась, что плохо себя чувствовала из-за гайморита. У нее были сильные боли в ухе и плече. И, чтобы заглушить эти ощущения, она перед выступлением выпила сильнодействующие лекарства. Отменить концерт Слава не решилась из-за большой неустойки.

«Я хочу сказать, что, ребят, не суди, да не судим будешь. Никто не знает, из-за чего ты пьешь, из-за чего плачешь, из-за чего кончаешь жизнь самоубийством. Вы же не понимаете, что я завтра могу с собой совершить? Из-за того, что вы написали, из-за того, что, может быть, у меня такая тонкая натура», — заявила певица в личном блоге.

И с тех пор от спиртного Слава не отказывалась и своего пристрастия к алкоголю не стеснялась — все гулянки выкладывала в соцсети.

Из-за чего у певицы Славы начались проблемы с алкоголем

Что с певицей Славой: пьет алкоголь, похмелье, новости. Фото: www.globallookpress.com/Maxim Platonov

Слава начала пить из-за проблем в личной жизни. На сентябрь 2025 года выпало расставание певицы с возлюбленным, а в ноябре звезда раскрыла, что ей диагностировали биполярное расстройство.

Артистка состояла в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким почти 20 лет. Несмотря на то, что певица уже несколько раз публично заявляла о расставании, им каждый раз удавалось помириться, пока в сентябре она не приняла окончательное решение разойтись с Данилицким. По словам артистки, главной причиной стала постоянная ложь и измены.

«Я закончила эти отношения с Анатолием. Меня обманывали очень долгие годы. Я не сразу поняла, где ложь, лет 15 я не понимала», — заявила артистка в программе на федеральном канале.

Они начали встречаться, когда бизнесмен еще был женат. В тот период мечты Славы о музыкальной карьере и финансово стабильной жизни были главными приоритетами, и она не задумывалась о последствиях своего выбора.

Певица признавалась, что последние годы не чувствовала от Анатолия должной поддержки — ни моральной, ни финансовой. И это при том, что за этот период она перенесла несколько операций — в том числе на ушах — и долгое время работала практически глухой. Мужчина видел, как ей тяжело, но, по словам артистки, даже не пытался помочь.

В конце той же самой злополучной осени Слава рассказала, что столкнулась с предательством близких людей.

«Поплачу вам сейчас немножко. В последнее время все мои самые близкие люди — это и родственники, и те, с кем я работаю, и любимые люди, и те, кто в окружении, — делали мерзкие и отвратительные вещи — предательские», — поделилась она в личном блоге.

В тот момент она даже всерьез заявляла о намерении прекратить профессиональную деятельность.

Зависима ли певица Слава от алкоголя

Что с певицей Славой: пьет алкоголь, похмелье, новости. Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Фанаты забили тревогу еще весной, когда певица сходила в туалет в прямом эфире, выложив происходящее в соцсети.

«Я не знаю, как из него (прямого эфира. — Прим. ред.) выйти, <…> Пошла в туалет сходила, нормально?» — прокомментировала она со смехом.

Видео уже недоступно, но его успели записать. Неужели такая невнимательность связана с диагностированным биполярным расстройством?

«Здесь это все-все было накопительное. Здесь, конечно, моя нервная система не выдержала… Я срываюсь, я плачу. Мне тяжело. И уже моя именно не физика. Физика всегда, дай бог, выдержит. Я еще сильнее всех вместе взятых», — говорила она.

Артистка долгое время работала без выходных, очень уставала. Ей казалось, что помочь может лишь алкоголь, но он только усугублял состояние.

«Если я не буду пить в каком-то клубе или плакать в интернете, то не будет выплеска вот этим плохим эмоциям, и тогда я сойду с ума, и меня будете видеть в психиатрической больнице», — рассказала она.

Разобраться с проблемами Слава пробовала и внешними изменениями, и внутренними. Она часто ходила в ночные клубы, запивала стресс коктейлями. Помимо этого, певица завела себе двух собак — Жужу и Чучу, которые стали ее антидепрессантом. Также Слава открыто заявила о том, что у нее есть молодой любовник, с которым у них страстные отношения. Но, как оказалось, все это ей не помогло.

«Она человек <…> взрывной, трудно удерживающий эмоции. Поэтому, конечно, что касается употребления алкоголя, для нее это достаточно необходимая вещь, которая тормозит ее импульсы, поведенческие импульсы, которые она не может контролировать, из-за которых она имеет огромные социальные проблемы и последствия, репутационные последствия, потерю уважения, потерю людей, потому что она иногда бывает даже в гневе опасна, мы это видим», — прокомментировала Смолярчук.

В начале марта Слава предприняла еще одну попытку начать жить заново — радикально сменила имидж и объявила о подготовке к новому гастрольному туру.

Артистка опубликовала в социальных сетях фотографии с экстремально короткой стрижкой: на снимках видно, что звезда полностью выбрила виски, оставив лишь небольшую челку. И даже со всеми этими обновлениями, с искренним желанием перестать топить боль в вине Славе пока что сложно — сложно существовать рядом с мини-баром.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны