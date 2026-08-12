Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ Валерии Ланской

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Валерии Ланской почетное звание заслуженной артистки Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Ланской Валерии Александровне», — говорится в документе.

Валерия Ланская известна благодаря ролям в кино и театральных постановках, а также участию в крупных мюзиклах. Среди крупных киноработ артистки фильмы «Рябиновый вальс», «Тариф Новогодний», «Ритмы мечты» и другие. Сейчас актриса служит в московском «Театре на Трубной».

Кроме того, Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» режиссера и народную артистку РФ Аллу Сурикову за многолетнюю плодотворную деятельность.

Орденом Александра Невского были отмечены президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович и президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев. Награды им присвоены за заслуги в области физической культуры и спорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин присвоил народному артисту РФ Олегу Газманову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда вручена «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

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