Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ Валерии Ланской

Актриса известна благодаря фильмам «Рябиновый вальс», «Тариф Новогодний», «Ритмы мечты».
Фото: legion-media/Persona Stars/053
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Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Валерии Ланской почетное звание заслуженной артистки Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Ланской Валерии Александровне», — говорится в документе.
Валерия Ланская известна благодаря ролям в кино и театральных постановках, а также участию в крупных мюзиклах. Среди крупных киноработ артистки фильмы «Рябиновый вальс», «Тариф Новогодний», «Ритмы мечты» и другие. Сейчас актриса служит в московском «Театре на Трубной».
Кроме того, Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» режиссера и народную артистку РФ Аллу Сурикову за многолетнюю плодотворную деятельность.
Орденом Александра Невского были отмечены президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович и президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев. Награды им присвоены за заслуги в области физической культуры и спорта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин присвоил народному артисту РФ Олегу Газманову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда вручена «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
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