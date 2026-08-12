Одна голова хорошо: почему россияне все чаще едут в отпуск без компании

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 48 0

Сочи назвали главным городом для самостоятельных поездок.

Куда поехать во время отпуска в одиночестве

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert

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Почти половина россиян готовы отдыхать в одиночку

Почти половина россиян, 46% участников опроса, готовы провести отпуск без компании. Об этом свидетельствуют результаты исследования туристической компании, с которыми ознакомилась Газета.ру.

Для многих самостоятельная поездка —осознанный выбор. 38% опрошенных хотят просто сменить обстановку, отдохнуть и побыть наедине с собой. Еще 27% считают, что путешествовать одному удобнее для новых знакомств. У 19% не нашлось компании для отпуска, а 16% совмещают поездку с удаленной работой.

Самым привлекательным городом для такого отдыха стал Сочи. Его выбрали 44% респондентов. Санкт-Петербург набрал 18%, Нижний Новгород — 13%, Казань — 11%.

Для 58% опрошенных путешествие — хорошая возможность встретить будущего мужа или жену. Еще 24% считают такой исход вполне вероятным. Таким образом, 82% участников исследования допускают, что отпуск может привести к серьезному знакомству.

При этом многие готовы сами проявлять инициативу. Среди тех, кто рассматривает поездку в Сочи в одиночку, 63% хотели бы познакомиться с новыми людьми. Еще 24% не исключают такой возможности.

В исследовании приняли участие 1,3 тысячи россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о способе сохранить форму во время отпуска, не отказываясь от любимых блюд и вина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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