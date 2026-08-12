Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка

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Алена Куликова
Алена Куликова 36 0

Особенностью объекта станут две ледовые арены.

В Коммунарке началось строительство ледового центра

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин

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В районе Коммунарка стартовало строительство нового ледового центра. Комплекс на улице Александры Монаховой станет площадкой не только для тренировок, но и для соревнований, хоккейных матчей и массового катания. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

В здании оборудуют две арены. На большой площадке будут проводить хоккейные матчи, соревнования и массовые катания. Малую арену обустроят для тренировок.

Для удобства посетителей в центре установят раздевалки, спортивные залы и медпункт. Там же откроют пункт проката коньков, помещение для их заточки и подгонки клюшек, судейскую комнату и спортивный магазин.

«Около будущего ледового комплекса уже возвели административное здание со школой искусств и многофункциональный центр с наземным паркингом на 449 машино-мест, рассчитанный на весь поток посетителей матчей и соревнований», — рассказал мэр Москвы.

Новый объект объединит спортивную и общественную инфраструктуру района, создав место для занятий хоккеем и фигурным катанием как для профессионалов, так и для любителей.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что заказчики из Донецкой Народной Республики смогут проводить закупки на портале поставщиков Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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