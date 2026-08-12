Три сезона позади: почему «Дом Дракона» так и не смог повторить «Игру престолов»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Несмотря на высокие оценки и интерес зрителей, приквел столкнулся с проблемой, знакомой многим продолжениям успешных историй.

Дом Дракона не сможет повторить успех Игры престолов

Фото: Кадр из сериала «Дом Дракона», реж.: Клер Килнер, 2022-...г.

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«Дом Дракона» не сможет повторить успех «Игры престолов»

На днях завершился третий сезон сериала HBO «Дом Дракона». Он оказался заметно масштабнее и динамичнее предыдущего, который многие зрители сочли затянутым, однако все равно вызвал неоднозначную реакцию. Что не так с новым сезоном, разобрался 360.ru.

Новый сезон сделал ставку на масштабные сражения и более стремительное развитие конфликта. История приблизилась к кульминации «Танца драконов» — гражданской войны внутри династии Таргариенов, которая стала основой сериала. Одни поклонники считают третью часть возвращением к более насыщенному действию после второго сезона, другие указывают на перегруженность сюжета и большое количество персонажей.

Шоураннер Райан Кондал сообщил о планах выпустить четвертый сезон, который должен стать заключительным. Его премьера запланирована на 2028 год, а создатели намерены завершить историю гражданской войны внутри династии Таргариенов.

Кинокритик Сергей Угольников в беседе с телеканалом пояснил, что зрители, которые уже привыкли к персонажам проекта, продолжат смотреть сериал даже в случае неудачи следующих сезонов. Однако расширения аудитории ожидать не стоит.

«Аудитория проекта не будет расширяться, а скорее, наоборот, должна неизбежно сужаться», — отметил Угольников.

Критик подчеркнул, что современного зрителя, который знаком с большим количеством проектов и различными возможностями компьютерной графики, сложно удержать только масштабом и визуальными эффектами. По его мнению, заинтересовать аудиторию можно лишь за счет необычного повествования.

Угольников считает, что «Дому Дракона» сложно сравниться с оригинальной «Игрой престолов». Он отметил, что сиквелы часто проигрывают своим предшественникам, поскольку зрители неизбежно сравнивают новые истории с первой частью.

«Есть только два сиквела, которые получились лучше первой части: это Новый Завет, который превзошел Ветхий, и второй „Терминатор“ — он лучше первой части. Любой сиквел всегда сравнивают с первоисточником. В случае с „Домом Дракона“ — не в его пользу», — подытожил эксперт.

Создателям теперь важно не доказать, что новый сериал способен заменить оригинал, а самостоятельно закончить историю Таргариенов. И если четвертый сезон действительно станет финальным, именно он определит, каким зрители в итоге запомнят «Дом Дракона»: как достойную самостоятельную историю или как очередную попытку вернуться к успеху «Игры престолов».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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