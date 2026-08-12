МИД России обвинил ЕС в неправомерных досмотрах иностранных судов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 50 0

В российском ведомстве заявили, что операция «Ирини» используется для давления на коммерческих перевозчиков.

МИД обвинил ЕС в неправомерных досмотрах иностранных судов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

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МИД обвинил ЕС в неправомерных досмотрах иностранных судов

Евросоюз использует военно-морскую операцию «Ирини» для противодействия морским перевозкам нефти и других грузов в интересах России и проводит неправомерные досмотры иностранных судов. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве привели в качестве примера ситуацию с судном Тао Payoh под флагом Камеруна. 2 августа в Средиземном море его остановили итальянские военные при содействии польского патрульного самолета и греческого патрульного корабля. В Минобороны Италии объяснили действия необходимостью проверить национальную принадлежность судна. Досмотр продолжался около двух часов, после чего корабль продолжил движение.

В МИД РФ напомнили, что первоначальный мандат операции «Ирини», утвержденный Советом Безопасности ООН, предусматривал контроль за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию, сбор информации о незаконном экспорте нефти и отслеживание нелегальной перевозки людей в открытом море. По утверждению российского ведомства, этот мандат истек в мае 2026 года.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что сейчас операция фактически используется для давления на коммерческих перевозчиков и ограничения свободы судоходства. В МИД РФ также обвинили ЕС в расширительном толковании международно-правовых норм и попытках применять односторонние ограничения за пределами своей юрисдикции.

Отдельно российская сторона раскритиковала практику проверки судов на возможную связь с так называемым «теневым флотом». В МИД РФ подчеркнули, что внутренние решения Евросоюза не могут отменять свободы, закрепленные Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

В ведомстве также предупредили, что подобные действия ЕС, по мнению российской стороны, сами создают дополнительные риски для Евросоюза.

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