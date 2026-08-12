Россияне снова сели на два колеса: продажи мотоциклов выросли почти на 11%

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За месяц продали более 8,6 тысячи единиц мототехники.

Продажи мотоциклов в России выросли на 11%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Продажи новых мотоциклов в России в июле выросли на 10,7%

В июле 2026 года в России продали 8 612 новых мотоциклов, что на 10,7% больше, чем за тот же месяц годом ранее. Такие данные привело аналитическое агентство «Автостат».

Почти половина всех продаж пришлась на пять марок. Больше всего мотоциклов купили марки Regulmoto — 1 387 штук. На втором месте оказался Voge с 834 проданными мотоциклами, на третьем — Motoland, показавший результат в 784 единицы. В пятерку лидеров также вошли Racer и Rockot.

Самой популярной моделью июля стал Motoland XF300. За месяц россияне приобрели 701 такой мотоцикл. Следом по числу продаж расположились Voge CU, Racer RC 300, Voge DS и Regulmoto GTO.

Всего с января по июль в стране продали 41,3 тысячи новых мотоциклов. Это на 13,8% больше, чем за первые семь месяцев 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России в июле 2026 года зафиксирован заметный рост спроса на наличные. Объем денег в обращении увеличился на 0,7 триллиона рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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