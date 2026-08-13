Обвиняемому в убийстве семейной пары в Кузбассе продлили срок ареста на месяц

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 36 0

Мужчина пробудет под стражей до 26 сентября.

На сколько арестовали обвиняемого в убийстве пары в Кузбассе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Обвиняемому в убийстве семейной пары в Кузбассе продлили срок ареста

Зенковский районный суд Прокопьевска в Кемеровской области продлил срок содержания под стражей местного жителя, обвиняемого в убийстве учительницы и ее мужа.

«По итогам рассмотрения ходатайства суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей на один месяц — до 26 сентября 2026 года», — сообщили на канале пресс-центра областных судов в МАКС.

По информации следователей, в феврале 2026 года фигурант расправился с семейной парой из личной неприязни в связи с денежным долгом. Он вооружился ножом и пистолетом. Сначала он нанес 60-летнему мужчине множественные удары лезвием в жизненно важные органы.

Испугавшись, что 56-летняя супруга жертвы может сообщить о случившемся правоохранителям, обвиняемый зашел в дом и также несколько раз ранил ее ножом и избил молотком. Женщина погибла на месте.

О задержании фигуранта сообщили 28 февраля.

Это не первая кровавая драма в Кузбассе за последние месяцы. Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в июне в Кемеровской области жестоко убили школьницу — по делу задержали 55-летнего судимого мужчину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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