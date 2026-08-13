«Территория непростая»: Путин принял участие в финале учений Тихоокеанского флота

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Президент наблюдал за завершающей стадией с борта ракетного крейсера «Варяг».

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Путин принял участие в финале учений Тихоокеанского флота

На Сахалине завершились масштабные учения Тихоокеанского флота. За этими маневрами следили во всем мире, делая акцент на заявлениях Владимира Путина. Президент наблюдал за финальной стадией с борта ракетного крейсера «Варяг» в сопровождении командующего флотом Виктора Лиины.

Там же, на борту крейсера, президент провел совещание, темой которого стала безопасность наших восточных рубежей. Владимир Путин заслушал доклады командующего флотом, начальника регионального погрануправления, а также исполняющего обязанности командира 68-го армейского корпуса. Глава государства отметил, что у военных непростой участок работы, и важно поддерживать флот в боевой готовности.

«Наша с вами обязанность — обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваши предложения о том, что нужно сделать, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач», — сказал российский лидер.

В завершение президент пообедал вместе с военными и выразил благодарность всем за организацию маневров. Глава государства отметил, что моряки, хоть и не находятся на передовой спецоперации, но они все равно на переднем плане в обеспечении безопасности страны.

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