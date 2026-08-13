Не для крохи: педиатр назвала продукты, которые строго запрещены годовалому ребенку

Не всем малышам разрешен «общий стол».
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru
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Педиатр назвала продукты, которые строго запрещены годовалому ребенку
Педиатр Александра Ковалевская объяснила, какие продукты нельзя давать детям в раннем возрасте, а также развеяла миф о пользе манной каши. Подробности — в беседе эксперта с 5-tv.ru.
Для годовалого малыша, по ее словам, существуют жесткие ограничения. Если ребенок склонен к аллергии или имеет проблемы с усвоением пищи, из рациона следует полностью исключить орехи, мед и жирную рыбу. Также не стоит кормить детей свининой и острыми блюдами.
«В целом год — это уже полноценный человечек, который может есть общий стол», — успокоила врач, но сделала оговорку, что для аллергиков правила строже.
Отдельно Ковалевская обрушилась на советы старшего поколения кормить малышей манкой. Сейчас рынок предлагает огромное количество адаптированных смесей, обогащенных пребиотиками и подобранных под потребности желудочно-кишечного тракта.
Что касается режима питания, то в первые месяцы жизни педиатр настоятельно советует кормить новорожденного по требованию, а не по часам. По ее словам, это физиологически правильный процесс, и к трем-четырем месяцам ребенок сам выходит на стабильный график.
Также врач рассказала, что рацион матери напрямую влияет на колики и аллергию у младенца.
«То, что потребляет мама, это очень сильно отражается на ребенке. Нужно очень аккуратно, вводя какие-то новые продукты в период грудного вскармливания, контролировать реакцию малыша», — подчеркнула она.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как часто нужно кормить грудного ребенка днем и ночью.
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