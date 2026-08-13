Молитва о надежде: SHAMAN представил новую песню «Боже, помоги»

SHAMAN представил новую песню «Боже, помоги»

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) представил новую песню «Боже, помоги». Композиция построена как обращение к Богу с просьбой поддержать человека в трудный момент, дать ему надежду и помочь справиться с душевными ранами.

В центре песни — простые человеческие желания: чтобы люди продолжали жить и мечтать, не опускали руки, находили силы начинать заново, были честны друг с другом и не оставались без поддержки близких.

Особое место занимает тема веры. Герой композиции обращается за помощью не только для себя, но и для всех, кто оказался перед испытаниями. Через повторяющуюся молитву песня постепенно превращается из личного переживания в общее обращение людей, которые ищут защиту и опору.

Главный посыл композиции — даже в самые тяжелые периоды нельзя терять надежду. SHAMAN напоминает о хрупкости человеческой жизни и одновременно говорит о способности человека продолжать путь, несмотря на боль, страх и пережитые потрясения.

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