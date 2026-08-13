Российские военные освободили населенный пункт Петровка в ДНР

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение на этом участке фронта.

Какой населенный пункт освободили российские военные армия

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, на этом направлении российские бойцы также нанесли поражение нескольким формированиям ВСУ и подразделениям украинской нацгвардии.

В Минобороны заявили, что потери противника превысили 355 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены 12 автомобилей, две бронированные машины и артиллерийское орудие.

Днем ранее российское оборонное ведомство сообщало об установлении контроля над Водяным в Харьковской области. Тогда же ВС РФ нанесли удары по силам и технике противника в Харьковской и Сумской областях.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударах по объектам морской логистики, которые, по данным ведомства, использовались для обеспечения украинских войск.

В порту Черноморска российские военные применили крылатые ракеты воздушного базирования и ударные беспилотники. Целями стали емкости с горюче-смазочными материалами, терминалы для разгрузки и склады, предназначенные для приема и размещения военных грузов.

Кроме того, удары были нанесены по двум судам в Одессе. Как заявили в Минобороны, один из сухогрузов перевозил военное имущество и был оснащен средствами радиоэлектронной борьбы для противодействия дронам. Второй целью стал танкер с топливом для нужд ВСУ. По информации российского оборонного ведомства, оба судна получили критические повреждения.

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