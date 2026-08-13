В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

В Москве и столичном регионе до вечера 14 августа объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Об этом свидетельствуют данные карты Гидрометцентра России от 13 августа.

«В Москве и области 13 и 14 августа ожидается ветер: днем местами прогнозируется усиление северо-западного ветра в порывах до 15 метров в секунду», — прокомментировали синоптики «РИА Новости».

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях сохранится до 21:00 пятницы. В этот период в столичном регионе также ожидаются кратковременные дожди.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самые холодные ночи в Москве пройдут с четверга на пятницу и с пятницы на субботу. Температура воздуха в это время может опуститься до шести градусов тепла.

По словам ведущего специалиста Гидрометцентра Людмилы Паршиной, причиной снижения температуры должен стать скандинавский циклон, который принесет осадки и заметное похолодание. При этом уже в субботу, по прогнозу синоптика, погодные условия в столице должны начать улучшаться.

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