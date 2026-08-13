В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

Предупреждение синоптиков будет действовать до вечера 14 августа.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москве и столичном регионе до вечера 14 августа объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Об этом свидетельствуют данные карты Гидрометцентра России от 13 августа.
«В Москве и области 13 и 14 августа ожидается ветер: днем местами прогнозируется усиление северо-западного ветра в порывах до 15 метров в секунду», — прокомментировали синоптики «РИА Новости».
Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях сохранится до 21:00 пятницы. В этот период в столичном регионе также ожидаются кратковременные дожди.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что самые холодные ночи в Москве пройдут с четверга на пятницу и с пятницы на субботу. Температура воздуха в это время может опуститься до шести градусов тепла.
По словам ведущего специалиста Гидрометцентра Людмилы Паршиной, причиной снижения температуры должен стать скандинавский циклон, который принесет осадки и заметное похолодание. При этом уже в субботу, по прогнозу синоптика, погодные условия в столице должны начать улучшаться.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 13 авг
- Регулярное чудо: россияне собрались в Крыму, чтобы увидеть звездопад Персеиды
- 12 авг
- В Чите объявили режим ЧС из-за подтоплений после дождей
- 11 авг
- Достаем теплые вещи: волна холода накроет Москву
- 10 авг
- Метеоролог рассказал, будет ли в Москве и Петербурге бабье лето
- 10 авг
- «Как качели»: москвичей предупредили о резком похолодании
- 10 авг
- Хабаровск и Самару затапливает: у жителей отрезан доступ к домам
- 7 авг
- Молния ударила в Останкинскую башню во время грозы в Москве
- 7 авг
- Трагедия в Смоленске: ураган унес жизни женщины и ребенка
- 6 авг
- «Сдаваться нельзя»: боец рассказал, как пережил удар молнии и встречу с медведем
- 1 авг
- Жара в Москве пойдет на спад с начала недели
Читайте также
70%
Нашли ошибку?