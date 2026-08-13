В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 35 0

Предупреждение синоптиков будет действовать до вечера 14 августа.

Какая погода будет в Москве 13 и 14 августа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

В Москве и столичном регионе до вечера 14 августа объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Об этом свидетельствуют данные карты Гидрометцентра России от 13 августа.

«В Москве и области 13 и 14 августа ожидается ветер: днем местами прогнозируется усиление северо-западного ветра в порывах до 15 метров в секунду», — прокомментировали синоптики «РИА Новости».

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях сохранится до 21:00 пятницы. В этот период в столичном регионе также ожидаются кратковременные дожди.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самые холодные ночи в Москве пройдут с четверга на пятницу и с пятницы на субботу. Температура воздуха в это время может опуститься до шести градусов тепла.

По словам ведущего специалиста Гидрометцентра Людмилы Паршиной, причиной снижения температуры должен стать скандинавский циклон, который принесет осадки и заметное похолодание. При этом уже в субботу, по прогнозу синоптика, погодные условия в столице должны начать улучшаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Погода
13 авг
Регулярное чудо: россияне собрались в Крыму, чтобы увидеть звездопад Персеиды
12 авг
В Чите объявили режим ЧС из-за подтоплений после дождей
11 авг
Достаем теплые вещи: волна холода накроет Москву
10 авг
Метеоролог рассказал, будет ли в Москве и Петербурге бабье лето
10 авг
«Как качели»: москвичей предупредили о резком похолодании
10 авг
Хабаровск и Самару затапливает: у жителей отрезан доступ к домам
7 авг
Молния ударила в Останкинскую башню во время грозы в Москве
7 авг
Трагедия в Смоленске: ураган унес жизни женщины и ребенка
6 авг
«Сдаваться нельзя»: боец рассказал, как пережил удар молнии и встречу с медведем
1 авг
Жара в Москве пойдет на спад с начала недели
+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
83.00
0.63 95.78
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:04
Бархатный сезон — 2026: куда поехать отдыхать на море недорого
17:00
Рецепты идеальных заготовок для супов, чтобы зимой готовить все за 20 минут
16:50
Сына экс-вице-губернатора Петербурга Албина арестовали по делу об убийстве
16:40
Слова «выродок» и «расценка» прозвучали в эфире «Радиостанции Судного дня»
16:33
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь
16:25
Суд по делу об убийстве девятилетнего Паши в Петербурге перенесли на 31 августа

Сейчас читают

«Естественно»: убийца девятилетнего Паши попытался извиниться перед его матерью
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь
Молитва о надежде: SHAMAN представил новую песню «Боже, помоги»
Суд в Москве заблокировал продажу чужих аккаунтов для аренды самокатов

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео