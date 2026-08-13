Слова «выродок» и «расценка» прозвучали в эфире «Радиостанции Судного дня»

Радиостанция УВБ-76, получившая широкую известность как «Радиостанция Судного дня», 13 августа вновь вышла в эфир с серией закодированных посланий. За день слушатели зафиксировали четыре сообщения, среди которых прозвучали слова «расценка» и «выродок».

«НЖТИ 88511 РАСЦЕНКА 6793 0809; НЖТИ 92731 ВЫРОДОК 2282 9382», — приводятся в Telegram-канале звучащие в эфире сигналы.

Первое из этих сообщений было принято в 10:39 мск, второе — в 13:52 мск. Между ними радиостанция успела передать еще два необычных слова: в 11:32 мск прозвучало «бурохиос», а в 12:34 мск — «звукошнек».

Активность УВБ-76 фиксировалась и неделей ранее. Так, 6 августа в ее эфире последовательно появились слова «знакосруб», «тассошифр», «крабонаст», «килорыск», «лисолаос», «казус» и «декогерб».

УВБ-76 появилась в радиоэфире еще в 1970-х годах и продолжает вещание на коротковолновых частотах. Обычно слушатели слышат монотонный повторяющийся звук — именно благодаря ему за станцией закрепилось неофициальное название «Жужжалка».

Для чего в действительности используется этот радиоканал, официально не сообщается. Время от времени привычный сигнал сменяют голосовые передачи с наборами чисел, отдельными словами и необычными комбинациями. Такие выходы в эфир отслеживают радиолюбители и исследователи.

Существует версия, что УВБ-76 может использоваться для отправки закодированной информации, предназначенной для военных. Однако официального подтверждения этой гипотезы нет.

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