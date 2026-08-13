Ситуация сложная: как Россия будет осваивать Арктику в условиях международной напряженности

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 50 0

Регион должен остаться максимально спокойной зоной.

МИД РФ анонсировал развитие Арктики

Фото: Максим Антипин/ТАСС

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Россия продолжит развивать Арктику в условиях геополитической турбулентности

Россия продолжит освоение Арктического региона, несмотря на рост международной напряженности и нестабильную геополитическую обстановку. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на пленарном заседании IV форума «Арктика — Регионы».

Дипломат подчеркнул, что сложная ситуация на мировой арене не отменяет тот факт, что крупные нерешенные территориальные споры в Заполярье отсутствуют.

«Континентальный шельф уже разделен, а заявки арктических государств рассматриваются комиссией ООН. Это тот геополитический контекст, в котором нам предстоит развивать наш российский арктический регион», — пояснил Грушко.

По его словам, приоритетом остается сохранение Арктики как зоны пониженной напряженности. При этом значение северных территорий для российской экономики и мировых транспортных коридоров стремительно растет, особенно с учетом развития Северного морского пути.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что второй в серии современный арктический газовоз получил имя «Константин Посьет».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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