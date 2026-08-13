Суд по делу об убийстве девятилетнего Паши в Петербурге перенесли на 31 августа

Судебное заседание по делу об убийстве девятилетнего Паши Тифитулина в Санкт-Петербурге перенесли на 31 августа. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Ранее обвиняемый в убийстве Петр Жилкин попытался извиниться перед мамой мальчика, назвав ее другим именем. Он также заявил, что сожалеет о содеянном и «не может объяснить» свой поступок.

Паша пропал еще 30 января — ребенок собирался покататься с горки в Горелове и поехать к гипермаркету на Таллинском шоссе. Домой мальчик не вернулся, его родители обратились в полицию.

На камеры наблюдения попал момент, на котором ребенок сел в белый внедорожник Жилкина. Злоумышленник совершил с Пашей развратные действия, а затем, испугавшись, ударил его по голове, связал скотчем и избавился от тела, утопив его в водоеме.

Мальчика искали несколько дней — в операции участвовали сотни волонтеров и силовиков. Тело Паши нашли примерно в 30 километрах от места пропажи.

Позже при обыске у Жилкина нашли архив детской порнографии.

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