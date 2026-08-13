Сентябрь — время, когда летняя жара постепенно уступает место мягкому теплу, туристический поток редеет, а цены начинают ползти вниз. Для тех, кто не успел отдохнуть в разгар сезона или хочет продлить лето, наступает идеальный момент.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал, куда отправиться в бархатный сезон, чтобы не переплачивать и получить максимум впечатлений.

Почему сентябрь — бархатный сезон и лучшее время для отдыха по низким ценам

Бархатный сезон 2026: куда поехать отдыхать на море недорого из России, туры, цены, погода. Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Сентябрь открывает бархатный сезон. Море еще теплое, солнце уже не палит, а главное — на курортах становится заметно свободнее. Как отмечает эксперт, этот месяц дарит более комфортную погоду, меньшее количество туристов и постепенное снижение цен.

Если вы не привязаны к школьным каникулам и можете взять отпуск в начале осени, это отличный шанс сэкономить и отдохнуть с большим комфортом, чем в разгар лета. Разница в цене между пиковым августом и сентябрем может быть весьма ощутимой, а качество отдыха — только выше.

Самые бюджетные зарубежные направления

Если вы ищете недорогой отдых за границей, Дмитрий Горин называет несколько направлений, которые в сентябре особенно привлекательны по соотношению цены и качества.

«Из самых доступных зарубежных направлений — это Абхазия. Здесь цены даже ниже зачастую бывают, чем, например, в Краснодарском крае», — говорит он.

По словам специалиста, турпакеты в Абхазию есть от 80 тысяч рублей на двоих на неделю, включая транспортные расходы.

При этом вы получаете море, горы, уникальную природу и возможность отдохнуть без визовых хлопот.

Египет — еще одно направление, где можно найти очень выгодные предложения. Здесь огромный выбор отелей на любой бюджет.

Турция остается одним из самых популярных направлений, но цены там сильно варьируются в зависимости от категории отеля. Можно найти бюджетные варианты, а можно выбрать с высоким уровнем сервиса — разница в стоимости будет значительной.

Объединенные Арабские Эмираты после летнего сезона тоже предлагают привлекательные условия. В Эмиратах можно найти специальные предложения со скидками от отелей, причем она иногда достигает более 20% от обычной цены. Сейчас в августе еще есть специальные предложения, которые позволяют существенно сэкономить.

Хиты среди туров по низким ценам в сентябре во время бархатного сезона

Бархатный сезон 2026: куда поехать отдыхать на море недорого из России, туры, цены, погода. Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Если говорить о структуре спроса, то в сентябре, как и в другие сезоны, лидируют несколько направлений. По словам эксперта, среди организованных туристов наиболее востребованы Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Китай и Мальдивы.

«В зарубежных путешествиях все туры пересчитываются из курса евро или доллара в рубль. Колебание может привести к изменению цены», — напоминает знаток.

Еще один важный момент: чем ближе к октябрю, тем цены становятся ниже. Бархатный сезон продолжительный, и если вы готовы подождать до середины осени, можно сэкономить еще больше. Эксперт подчеркивает: цены октября будут лучше сентябрьских.

Как забронировать туры на отдых по низким ценам в сентябре во время бархатного сезона

Бархатный сезон 2026: куда поехать отдыхать на море недорого из России, туры, цены, погода. Фото: www.globallookpress.com/Anton Belitsky

Вопрос, который волнует многих: стоит ли покупать готовый тур или планировать все самостоятельно? Как говорит Горин, для зарубежных поездок организованный туризм остается предпочтительнее.

Статистика последних лет показывает, что возрастает количество организованных путешествий, особенно за границей. Это связано с вопросами безопасности, гарантии перелетов, по гостиницам и так далее.

«70% зарубежных поездок выбирают именно через турагентов и туроператоров», — подтверждает профессионал.

Причина — не только в удобстве, но и в цене. Туроператоры имеют специальные контракты с авиакомпаниями и отелями, что позволяет им предлагать более выгодные цены, чем при самостоятельном бронировании. Комплексный турпродукт тоже помогает оптимизировать стоимость.

Кроме того, турпакет включает трансфер, страховку, а иногда и экскурсии — все, что в сумме может оказаться дороже при самостоятельной организации.

Во внутреннем туризме картина иная. Многие россияне предпочитают покупать билеты самостоятельно, а отель бронировать через агрегаторы. Однако и здесь есть свои нюансы.

Как сэкономить на турах в сентябре во время бархатного сезона

Бархатный сезон 2026: куда поехать отдыхать на море недорого из России, туры, цены, погода. Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Внутренний туризм в этом году претерпел изменения. По словам Дмитрия Горина, спрос на путешествия по России немного скорректировался: количество поездок сократилось, и цены в этом году не повышаются.

«А поэтому цены в этом году не повышаются», — поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии.

Туристы все чаще предпочитают отдыхать в своем регионе, что связано с логистическими вопросами, перебоями в работе аэропортов и другими факторами. Если вы планируете поездку по России, ключевой момент, на который стоит обратить внимание, — транспортные расходы.

«Если отель вы можете забронировать за 7–12 тысяч рублей на двоих в сутки, то билет авиационный или железнодорожный в зависимости от даты покупки может стоить очень разные деньги», — разъясняет он.

Поэтому эксперт советует начинать планирование путешествия по России именно с транспортных расходов.

Апартаменты или квартиры, которые сейчас очень популярны у самостоятельных путешественников, обойдутся прмиерно в три-шесть тысяч рублей в сутки. Есть регионы, где можно найти размещение за пять-шесть тысяч, а иногда и за три-четыре.

Что касается направлений, эксперт указывает: бюджет можно подобрать в любом регионе. Даже в Сочи, который традиционно считается дорогим курортом, есть возможность найти варианты размещения на любой кошелек.

Как не переплатить на турах в сентябре во время бархатного сезона

Бархатный сезон 2026: куда поехать отдыхать на море недорого из России, туры, цены, погода. Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Горин дает несколько практических советов, которые помогут сделать отдых не только приятным, но и финансово грамотным. Во-первых, не гонитесь за слишком большими скидками.

«Завышенные скидки — это не всегда может быть качественно и безопасно», — рассказывает он.

Во-вторых, сравнивайте предложения. Цены на один и тот же отель могут сильно отличаться у разных туроператоров. В-третьих, выбирайте отель не на первой береговой линии, а на второй или третьей. Это может существенно снизить стоимость проживания при минимальной потере комфорта. И наконец, обратите внимание на время вылета. Рейсы в неудобное время суток часто дешевле.

Также важно помнить о колебаниях курса валют, так как это может повлиять на стоимость зарубежных поездок. И если вы путешествуете на машине, нужно учитывать логистические вопросы, связанные с бензином, так как периодически возникают очереди, и это иногда корректирует поездку.