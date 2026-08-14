Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел с газом на четыре километра

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил газопепловое облако, которое поднялось примерно на четыре километра над уровнем моря. Об этом сообщили специалисты Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями.

«В северной части купола растет новый лавовый блок. Зафиксирован выброс газа с примесью пепла, пепловое облако поднялось на высоту до 4 км над уровнем моря и сместилось на восток от вулкана», — рассказали ученые в беседе с ТАСС.

По данным наблюдателей, на вулкане сохраняется взрывно-экструзивный тип извержения, сопровождающийся активным выделением газа и пара. Руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук связал произошедшие выбросы с процессом формирования нового лавового купола.

Ранее Шивелуч уже проявлял повышенную активность. В конце июня специалисты сообщали о двух выбросах пепла за один день — на высоту девять и 7,5 километра. Позднее спасатели зафиксировали выпадение вулканического материала в населенных пунктах Ключи и Козыревск Усть-Камчатского округа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.