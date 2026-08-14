Национальная гордость: триумф российских гимнасток на ЧЕ после визовых проблем

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До последнего участие лидеров сборной на чемпионате в Хорватии оставалось под вопросом.

Фото, видео: ФГР/Е.Михайлова; 5-tv.ru

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Главная новость дня в большом спорте — триумфальное выступление россиянок на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии. В личном многоборье золотую медаль завоевала олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.

Впервые в карьере она одержала победу в этой дисциплине на европейском турнире. Остановить гимнастку не смогли ни именитые соперницы, ни хорватские власти, которые сначала отказали нашим спортсменам в выдаче виз.

«Когда мы получили визы, чтобы сюда добраться, я получала такое количество сообщений. Было такое впечатление, что вся страна знает о наших проблемах. Спасибо за поддержку, это очень придавало сил», — говорит олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Ангелина Мельникова.

Серебряная награда — также у представительницы нашей команды Анны Калмыковой. А Людмиле Рощиной не хватило одной десятой, чтобы россиянки заняли весь пьедестал. До последнего участие лидеров сборной оставалось под вопросом. Девушкам не выдали визы в Хорватию и даже не объяснили причины отказа. Но за три дня до чемпионата решение пересмотрели, фактически не оставив спортсменам времени на адаптацию и подготовку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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