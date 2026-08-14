Трое человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Севастополе

Один из раненых — ребенок.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Севастополе трое человек пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
«Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки ВСУ<…> За медицинской помощью на этот час обратились трое пострадавших», — написал губернатор на своем канале в МАКС.
Один из раненых — ребенок, у него резаные раны. Также один из пострадавших госпитализирован.
Сбитый беспилотник взорвался рядом с многоквартирным домом на улице Братьев Манганари, он сильно поврежден. На месте ЧП действуют экстренные службы, также туда отправят волонтеров.
Кроме того, в несколькоих районах города из-за падения осколков сбитых дронов загорелась трава. Также зафиксирован материальный ущерб в еще четырех многоквартирных домах и пяти частных. Повреждены девять автомобилей.
Ранее в Севастополе в результате диверсии погиб военнослужащий армии России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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