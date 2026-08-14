Один человек погиб в результате ракетной атаки ВСУ на жилой дом в Брянске

ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Советском районе Брянска. В результате происшествия погиб один человек, еще шестеро пострадали, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

По словам главы региона, раненых доставили в больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас специалисты продолжают оценивать ущерб после произошедшего.

Ранее в Севастополе сообщили о последствиях атаки беспилотников ВСУ. Губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отразили две воздушные атаки.

По его данным, после произошедшего за медицинской помощью обратились три человека. Среди пострадавших оказался ребенок, получивший резаные ранения, еще одного человека госпитализировали.

В результате падения сбитого беспилотника рядом с многоквартирным домом на улице Братьев Манганари произошел взрыв. Здание получило серьезные повреждения, на месте работают экстренные службы, к устранению последствий также привлекут волонтеров.

Кроме того, в нескольких районах города зафиксировали возгорания травы из-за падения обломков уничтоженных дронов. Повреждения получили еще четыре многоквартирных и пять частных домов, а также девять автомобилей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.