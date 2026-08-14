Путин поздравил Пакистан с Днем независимости страны

Президент России Владимир Путин направил поздравления главе Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу по случаю Дня независимости республики. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю национального праздника вашей страны — Дня независимости. <… > Желаю вам здоровья и успехов, а всем вашим согражданам — мира и благополучия», — говорится в поздравительной телеграмме.

Российский лидер отметил, что отношения между двумя государствами продолжают укрепляться. По его словам, Москва и Исламабад взаимодействуют в политике, экономике, торговле и гуманитарной сфере, а также совместно работают над вопросами региональной и международной повестки.

Путин выразил уверенность, что партнерство России и Пакистана будет развиваться и дальше, способствуя укреплению безопасности и стабильности.

Ранее президент России поздравлял народ Белоруссии с Днем независимости республики. Тогда он подчеркнул важность исторической памяти о совместной борьбе двух стран в годы Великой Отечественной войны.

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