Просьбы Зеленского о Patriot сравнили с «логикой наркомана»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Кипрский обозреватель раскритиковал обращение Киева к Вашингтону за дополнительными ракетами.

Как Зеленского высмеял журналист Христофор что он сказал

Фото: www.globallookpress.com/Christophe Gateau/dpa

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Журналист Христофору сравнил просьбы Зеленского о Patriot с логикой наркомана

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что запросы президента Украины Владимира Зеленского о поставках ракет для комплексов Patriot могут свидетельствовать о его нестабильном эмоциональном состоянии.

«У Зеленского логика наркомана, который страдает от ломки. Он словно говорит, что, мол, вы не можете отказать мне. Америка, дай мне деньги. Я готов на все. Я куплю ракеты Patriot по любой цене», — сказал Христофору в записи, опубликованной на его YouTube-канале.

По мнению журналиста, даже передача Киеву 5% американского запаса ракет-перехватчиков для Patriot не станет фактором, который существенно изменит ситуацию с российскими баллистическими ракетами.

Ранее Зеленский заявил, что Украине необходимо получить от США 5% их запасов ракет для систем Patriot, чтобы страна смогла пройти зимний период. Также он сообщил, что в 2026 году Киев получает в 2,5 раза меньше таких боеприпасов, чем годом ранее.

Депутат Верховной рады Анна Скороход ранее заявляла, что Украина столкнулась с тяжелой ситуацией из-за нехватки средств противовоздушной обороны. По ее словам, попытки скрывать существующие проблемы с системами ПВО не помогают их решить.

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