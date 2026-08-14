«Зимой вам будет заморозка»: Минобороны РФ подшутило над киевским режимом

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 53 0

Военное ведомство опубликовало мем с БПЛА «Герань» и известной русской пословицей.

Как Минобороны РФ подшутило над киевским режимом

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Минобороны РФ подшутило над Украиной картинкой с БПЛА «Герань» и пословицей

Министерство обороны РФ подшутило над киевским режимом, опубликовав на своем канале в мессенджере МАКС мем. Пресс-служба оборонного ведомства продемонстрировала изображение с беспилотными летательными аппаратами «Герань» в небе и пословицей «как снег на голову». Публикацию сопровождает подпись «зимой вам будет заморозка».

Таким образом в Минобороны подчеркнули, что массированные удары российской армии по военной логистике и инфраструктуре Вооруженных сил Украины лишат их возможности пережить зиму.

Фото: MAX/Минобороны России

Как ранее писал 5-tv.ru, у киевского режима не хватит ракет ПВО, чтобы пережить зиму.

Тем временем российские средства поражения совершенствуются по ходу спецоперации. Например, те же дроны типа «Герань», которые изначально были низкоскоростными и снабжались винтовыми моторами, теперь комплектуются реактивными двигателями. А у ракетных войск появились гиперзвуковые комплексы «Циркон», которые вообще невозможно перехватить силами ПВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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