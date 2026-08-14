Умер актер Николай Кучиц, известный по сериалу «Каменская»

Умер известный по сериалу «Каменская» актер Николай Кучиц

Актер Николай Кучиц, знакомый зрителям по сериалу «Каменская», скончался в возрасте 73 лет. О смерти артиста сообщили представители труппы «Купаловцы».

«Ушел из жизни наш Купаловец Николай Кучиц», — говорится в некрологе коллектива, опубликованном в Instagram*.

Николай Кучиц родился 18 февраля 1953 года. После окончания театрального факультета Белорусского театрально-художественного института в 1984 году он связал свою жизнь со сценой и кино.

С 2001 по 2020 год актер входил в состав труппы Белорусского театра имени Янки Купалы. За годы творческой деятельности он исполнил около 40 ролей в фильмах и телевизионных проектах.

Наибольшую популярность Кучицу принесло участие в детективном сериале «Каменская». Также зрители могли увидеть его в картинах «Однолюбы» и «Солдатик».

Ранее стало известно о смерти исполнителя русского шансона Михаила Гулько. Артист ушел из жизни в возрасте 95 лет. Гулько был одним из знаковых представителей жанра, а его творчество стало важной частью истории русского шансона.

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