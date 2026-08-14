На рынке «Горбушка» в Москве продолжаются обыски

Правоохранители проводят мероприятия на территории торговой площадки с ночи.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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На московском рынке «Горбушка» продолжаются обыски. Кадры с места событий 14 августа публикуют 5-tv.ru.
Известно, сотрудники правоохранительных органов работают на территории рынка с ночи. Другие подробности проводимых мероприятий, а также причины обысков пока не сообщаются.
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