На рынке «Горбушка» в Москве продолжаются обыски

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 87 0

Правоохранители проводят мероприятия на территории торговой площадки с ночи.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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На московском рынке «Горбушка» продолжаются обыски. Кадры с места событий 14 августа публикуют 5-tv.ru.

Известно, сотрудники правоохранительных органов работают на территории рынка с ночи. Другие подробности проводимых мероприятий, а также причины обысков пока не сообщаются.

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